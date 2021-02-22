Во Львовской области с начала пандемии коронавируса COVID-19 подтвердили у более 76,43 тысячи людей. В течение суток 21 февраля лаборатории обнаружили 279 случаев инфицирования, среди которых 166 – во Львове.

Всего во львовских больницах находятся 282 человека. К аппаратам ИВЛ подключены лишь 6 пациентов.

Актуально Садовый рассказал о приеме больных COVID-19 из Ивано-Франковска и вакцинации во Львове

Сколько во Львовской области больных коронавирусом

Всего во Львовской области коронавирус обнаружили более 76,43 тысячи человек. К сожалению, 2228 больных умерли от осложнений. Однако более 67,65 тысячи пациентов выздоровели.

Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили у более 36,55 тысячи человек. Более 32,98 тысячи больных выздоровели, но 1017 – умерли.

В течение суток 21 февраля лабораторные центры провели 602 ПЦР-теста. Так, коронавирус обнаружили у 279 человек, среди которых 166 львовян. По состоянию на утро 22 февраля остатка проб в холодильнике не было.



Во Львовской области коронавирус подтвердили в более 76,4 тысячи человек / Фото ЛГС

Какая ситуация во львовских больницах

Всего в стационарах львовских больниц находятся 282 пациента. 235 человек лечатся от коронавируса, 19 – находятся в реанимации, а 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 21 февраля в медучреждения попали 9 человек, а выписали 1 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 28 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 41 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 137 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 59 пациентов;

в 4 городской больнице – 1 пациент;

в родильном – 16 пациенток.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала