С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 123 тысяч жителей Львовской области. 19 апреля лаборатории провели 1946 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 477 человек.

По состоянию на 20 апреля в стационарах львовских больниц находятся 954 пациента. У 910 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у почти 500 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 123,87 тысячи человек. К сожалению, 3064 пациенты умерли от осложнений COVID-19. Однако более 90,14 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 61,18 тысячи человек. 44,93 тысячи больных уже выздоровели, а 1477 – умерли.

Лабораторные центры 19 апреля провели 1946 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 477 жителей Львовской области, среди которых 275 львовян.



Во Львовской области COVID-19 заболело более 123 тысяч человек / Фото ЛГС

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Сколько пациентов в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 954 пациента с пневмониями. У 910 больных выявлен коронавирус, 61 – находится в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 19 апреля в медучреждения попали 73 больных, а выписали 79 человек.

В 8 городской клинической больнице находятся 229 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 146 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 454 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 97 пациентов;

в 4 городской больнице – 6 пациентов;

в родильном – 22 пациентки.

Обратите внимание! Сейчас Львовская область находится в красной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала