В управлении архитектуры и урбанистики ЛГС отметили, что конкурс призван найти лучшее Проектное решение для здания крематория. Призовой фонд составляет 360 тысяч гривен.

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Во Львове объявили архитектурный конкурс на проект крематория

Главный архитектор города Антон Коломейцев отметил, что согласно закону об архитектурной деятельности, существуют объекты, проектирование которых должно проходить исключительно на конкурсной основе. Среди них и новый львовский крематорий.

По словам Коломейцева, для каждого архитектора проект такого здания является своеобразным вызовом. Ведь здесь следует совместить характер культовости и технологическую составляющую процесса кремации. Кроме этого, проектировщику нужно изобразить местные культурные особенности и традиции.

Недавно в европейских городах прошло несколько конкурсов на архитектурное решение крематориев, и мы надеемся, что предложения наших архитекторов будут на таком же высоком уровне, с точки зрения качества архитектуры,

– добавил главный архитектор Львова.

Он отметил, что строительству крематория предшествовала большая подготовительная работа. В частности, вносили изменения в градостроительную документацию, которая решала много градостроительных аспектов – сосуществование с кладбищем, подъезд, устройство колумбариев, отводили земельный участок и тому подобное. Однако теперь во Львове могут начать архитектурный конкурс, на котором выберут лучший проект.

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Что нужно сделать проектанту

Основные концептуальные задачи конкурса – разработать проектное предложение комплекса крематория с колумбарием и ритуальным залом. Предложение должно учитывать технологическую и духовную составляющие процесса кремации.

Кроме этого, проектанту необходимо создать образ объекта, который будет носить характер культового сооружения без религиозного наполнения и отвечать тенденциям современной архитектуры. При создании предложения следует также учесть экономическую составляющую реализации проектных решений и утилитарность обслуживания и использования объекта.

Основные сроки конкурса:

1 августа, 17:00 – последний срок регистрации на конкурс;

3 сентября, 17:00 – последний срок подачи конкурсных проектов;

6 – 17 сентября – проведение заседания жюри, определение победителей конкурса.

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Призовой фонд конкурса – 360 000 гривен

В конкурсе определили 3 премии. Размер первой составляет 160 тысяч гривен, второй – 120 тысяч гривен, а третьей – 80 тысяч гривен.

В состав жюри конкурса вошли:

Антон Коломейцев – начальник управления архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского горсовета, главный архитектор города

Олег Гарасимьюк – директор ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг";

Александр Вендзелович – архитектор, делегирован представитель от ЛОО НСАУ;

Петр Крупа – архитектор, главный архитектор проектов ДИПМ "Мистопроект";

Николай Рыбенчук – архитектор, руководитель архитектурной мастерской "Симметрия";

Марко Савицкий – архитектор, руководитель архитектурного бюро Savytskyy Design;

Юлиан Чаплинский – архитектор.

К участию в конкурсе приглашают отечественных сертифицированных архитекторов с опытом проектирования подобных общественных объектов.

Заметьте! Для регистрации на конкурс необходимо заполнить форму. Ознакомиться с заданием и требованиями к конкурсу можно по ссылке.