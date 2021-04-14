Директор Стрыйского лесхоза Ростислав Павлив, которого ГБР подозревает в служебной халатности, подал декларацию за 2020 год. Согласно ей, жена чиновника владеет криптовалютой более чем на 57 миллионов гривен, более 20 земельными участками и несколькими автомобилями.

Государственное бюро расследований подозревает Павлива в служебной халатности, которая стоила государству 24 миллиона гривен. Правоохранители уже направили обвинительный акт на рассмотрение суда.

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Жена Павлива хранит деньги в 3 видах криптовалют

Согласно декларации Ростислава Павлива, его жена, Наталья Павлов, хранит деньги в 3 видах криптовалют. Общая сумма ее сбережений в криптовалюте составляет более 57 миллионов гривен:

983 биткоина SV, стоящие около 237 тысяч долларов;

776 эфириумов – 1,8 миллиона долларов;

1409 латкоинов – 372,4 тысячи долларов.

Чиновник также задекларировал серьги, часы и кольца жены с драгоценными камнями. Кроме украшений Наталья Павлов обладает немалым количеством недвижимости:

17 земельных участков в Стрые общей площадью 13 тысяч квадратных метров;

7 земельных участков во Львове;

квартира в Бережанах;

дом в Стрые;

квартира во Львове;

3-этажный дом на улице Повстанческой, 4, площадью 754 квадратных метров.



Дом Натальи Павлив на улице повстанческой / Фото Wikimapia

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Каким еще имуществом владеет семья директора Стрыйского лесхоза

Жена директора Стрыйского лесхоза также владеет 2 автомобилями – Mercedes-Benz Class GLC 2017 года выпуска и Mercedes-benz GLS-350 2020 года выпуска. В свою очередь, сам Ростислав Павлив является владельцем внедорожника Ford Ranger 2019 года выпуска.

По декларации чиновника, в 2020 году его жена заработала почти 3 миллиона гривен от продажи ценных бумаг и корпоративных прав в ООО "Фридом Финанс Украина". В свою очередь, Павлив получил в Стрыйском лесхозе чуть меньше миллиона гривен зарплаты.

Семья Павлива хранит свои сбережения не только в криптовалюте. Наличными и на счетах в банке у чиновника и его жены имеются:

более 112 тысяч долларов;

93 тысячи евро;

28 тысяч фунтов стерлингов.

Обратите внимание! ГБР направило на рассмотрение суда дело в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" Ростислава Павлива. Его обвиняют в служебной халатности, что стоило государству 24 миллиона гривен. Сам Павлив называет эти обвинения давлением из-за его принципиальной позиции.