Во Львове за сутки выпало более 30 сантиметров снега. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что такая кризисная ситуация должна объединить львовян. Сейчас нагрузка на коммунальные службы очень велика, поэтому горожанам следует самостоятельно позаботиться о своих дворах, если у них есть такая возможность.

По словам Андрея Садового, большинство жалоб на снежные заносы во дворах, которые попадают на горячую линию Львова, касаются домов, что находятся под ответственностью ОСМД и управляющих компаний. Однако около 20% таких домов пока не заключили соглашения с обслуживающими компаниями.

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Во Львове выпало более 30 сантиметров снега

Садовый рассказал, что во Львове в течение суток выпало более 30 сантиметров снега.

Это стихия. Она не спрашивает и не выбирает, куда падать, а куда – нет. Снег равномерно засыпает все районы города, улицы, тропы и придомовые территории,

– отметил городской голова.

Мэр добавил, что для коммунальных служб приоритетом является расчистка от снега главных магистралей, ведь именно здесь наибольшая опасность аварий. Так, междомовые дороги и улицы начнут очищать лишь после того, как закончат работы на главных дорогах города.

Кризисные ситуации должны объединять людей

По словам Садового, каждый должен нести ответственность за свою работу. Поэтому он как мэр города понимает свою ответственность.

Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать. Но все же давайте не забывать о соответственности за свое имущество и быт,

– заявил Садовый.

Мэр рассказал, что он, как житель Львова, вместе со своей семьей расчистил территорию возле своего дома. Как отметил Садовый, "в такой ситуации это нормально и так может сделать каждый".

"Такие кризисные ситуации должны научить нас объединяться и быть единым механизмом, который справляется со всеми бедами", – подытожил мэр.