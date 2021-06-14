Болезнь маленького пациента начиналась с обычной бактериальной инфекции. У него в 1 год и 7 месяцев заболело горло.

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Сначала мальчика лечили в Ивано-Франковской области

Ребенка лечил семейный врач в городке в Ивано-Франковской области. Через 3 недели мальчику внезапно стало плохо. Тогда его направили в областной центр с подозрением на паратонзиллярный абсцесс – скопление гноя в горле.

Родители ребенка рассказали, что в Ивано-Франковской областной больнице медики попытались пунктировать абсцесс. Однако, во время того, как врач пытался убрать гной из горла, у ребенка началось кровотечение. После этого мальчика перевели в реанимацию. На следующий день процедуру попытались провести снова, однако, во время пункции ничего не получили. Именно тогда родители забили тревогу.

Ивано-Франковские врачи советовали им отвезти мальчика в Киев. Однако, родители решили лечить своего сына во львовском "Охматдете".

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Врачи пытались убрать гной из горла ребенка / Фото "Охматдета"

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У мальчика в горле был сгусток крови

Пока родители везли мальчика во Львов, заведующий ЛОР-отделением "Охматдета" Федор Юрочко анализировал снимки его МРТ. Медики ожидали увидеть большой абсцесс объемом примерно 120 миллилитров, который уже переходил с правой части горла на левую. После консилиума ребенка взяли в операционную.

Медики вскрыли абсцесс, однако гноя там почти не было. Зато врачи увидели много несвежих сгустков крови. У мальчика были все признаки сепсиса и септического шока. Сгустки крови убрали, а частичку мягких тканей горла передали на гистологию. В конце операции у мальчика началось массивное кровотечение. Медики его сразу же остановили. Мальчика положили в реанимацию.

Гистологическое исследование показало, что в горле ребенка действительно был сгусток крови. Однако, врачам "Охматдета" показалось подозрительным, что обычный сгусток крови мог вызвать столько проблем. Поэтому медики должны были установить истинную причину недуга мальчика.

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В горле малыша нашли сгусток крови / Фото "Охматдета"

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У мальчика остановилось сердце

Вскоре у маленького пациента снова началось масштабное кровотечение. По словам медиков, кровь из горла ребенка лилась фонтаном.

Команда медиков сработала молниеносно: за мгновение реаниматолог несет ребенка в операционную, ЛОР тампоном зажимает место кровотечения, еще один ЛОР работает мешком Амбу, чтобы ребенок дышал,
– рассказали в "Охматдете".

На 3 минуты у мальчика остановилось сердце. Медики сделали ему непрямой массаж сердца и прямое переливание крови. Трое врачей в операционной дали ребенку свою кровь. К счастью, сердце малыша удалось запустить.

К врачам "Охматдета" присоединилась команда сосудистых хирургов и кардиохирургов из Львовской областной клинической больницы. Врач 4 часа держал место кровотечения, пока хирурги перевязывали сосуд. Мальчику пережали наружную сонную артерию, и кровотечение остановилось.

Кров лила фонтаном: у Львові лікарі врятували 1,5-річного хлопчика, який пережив клінічну смерть
Медики отдали мальчику свою кровь / Фото "Охматдета"

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Через неделю история повторилась

Через неделю мальчик снова выплюнул 2 сгустка крови. Медики не ждали кровотечения и решили сделать ему КТ-ангиографию сосудов. Однако в день, на который назначили обследование, у малыша снова начал истекать кровью.

"На КТ мы ехали в состоянии повышенной боевой готовности. Радиологи увидели ложную аневризму внутренней сонной артерии (так называемая псевдоаневризма). Сначала мы думали, что проблема во внешней сонной артерии, а оказалось, что была проблема и во внутренней сонной", – отметили в "Охматдете".

Врачи наконец установили истинную причину недуга мальчика. Диагностику запутало то, что обходные сосуды появились с противоположной стороны так, будто проблема была во внешней сонной артерии. Медики сделали малышу эндоваскулярную операцию через маленький разрез в сосуде бедра аневризму исключили из общего кровотока.

Заведующий ЛОР-отделением Федор Юрочко рассказал, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Его артерия выполняет свою функцию, поэтому малыш наконец поехал домой. Однако, медики останутся на связи с его мамой, чтобы контролировать состояние мальчика.

Кров лила фонтаном: у Львові лікарі врятували 1,5-річного хлопчика, який пережив клінічну смерть
У мальчика была псевдоаневризма внутренней сонной артерии / Фото "Охматдета"

Кров лила фонтаном: у Львові лікарі врятували 1,5-річного хлопчика, який пережив клінічну смерть
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо / Фото "Охматдета"