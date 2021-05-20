Полицейский обещал изготовить фиктивные документы, по которым можно было бы перевозить краденую древесину. Вскоре ему сообщат о подозрении.

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Полицейский "крышевал" хищение леса

СБУ разоблачила оперуполномоченного Стрыйского РУ Нацполиции, который покрывал деятельность частных пилорам за систематические взятки.

Следователи установили, что правоохранитель гарантировал посодействовать в закрытии уголовных производств, которые начали во время фиксации краж леса.

Злоумышленник обещал изготовить поддельные документы, по которым можно было перевозить краденую древесину и пиломатериалы.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время получения очередной взятки.

Полицейский получил 8 тысяч гривен за закрытие уголовного производства по незаконной перевозке леса.

Смотрите фото, как СБУ задержала полицейского / Фото СБУ

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Правоохранителю грозит тюрьма

Правоохранители открыли уголовное производство за"принятие предложения или получение неправомерной выгоды". Вскоре полицейскому сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить дополнительные факты получения взяток полицейским и личности его сообщников среди правоохранителей. Разоблачение задержанного проводили сотрудники СБУ и ГБР.