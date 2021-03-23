Крышка люка убила 10-летнего мальчика: полиция просит львовян помочь в расследовании
Во Львове 21 марта произошло ужасное ДТП – авто ГСЧС наехало на аварийный канализационный люк, крышка которого вылетела и убила 10-летнего пассажира авто, что ехало по встречной полосе. Полиция призывает львовян помочь расследовать обстоятельства гибели ребенка.
Источник:полиция Львовщины
В ГСЧС назначили служебное расследование. Также обстоятельства аварии будет расследовать ГБР.
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Правоохранители призывают водителей помочь в расследовании
Львовские правоохранители просят львовян помочь установить обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 21 марта.
Для объективного расследования обстоятельств ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик, просим предоставить записи автомобильных видеорегистраторов водителей, которые проезжали по участку улицы Зеленой, 251 в период с 14 по 21 марта,
– говорится в сообщении полиции Львовщины.
Правоохранители просят предоставлять записи видеорегистраторов следователю Юрию Степаненко по адресу улица Степана Бандеры, 1, кабинет №68, телефон – 0673712278.
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Коротко о смертельном ДТП
- Около 21:30 21 марта водитель автомобиля ГСЧС Mitsubishi L200 наехал на канализационный люк.
- После этого крышка люка вылетела с места крепления и попала в лобовое стекло автомобиля Acura MDX, который двигался по встречной полосе.
- Она разбила стекло и попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье.
- Ребенок погиб на месте ДТП.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Виновному в ДТП может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
- Также аварию будет расследовать ГБР, ведь одним из ее участников был сотрудник ГСЧС.
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