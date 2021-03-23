Правоохранители обратились к львовянам относительно смерти 10-летнего мальчика / Скриншот с видео

Во Львове 21 марта произошло ужасное ДТП – авто ГСЧС наехало на аварийный канализационный люк, крышка которого вылетела и убила 10-летнего пассажира авто, что ехало по встречной полосе. Полиция призывает львовян помочь расследовать обстоятельства гибели ребенка.