Самые красивые места Львова для удачной фотосессии: подборка интересных идей

Львов – город с невероятно красивой и древней архитектурой, поэтому здесь легко найти отличное место для фотосессии. 24 канал собрал несколько локаций, где атмосфера города и искусные руки и глаза фотографа помогут создать настоящие шедевры.

Каждая улочка Львова пронизана историей. Не удивительно, что волшебная атмосфера города призывает львовян и туристов сделать несколько фотографий, прогуливаясь по нему.

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Лучшие места Львова для волшебной фотосессии

В эпоху инстаграма и соцсетей невозможно приехать во Львов и вернуться домой без нескольких фото. К счастью, в городе не приходится долго охотиться за хорошим фоном для удачных фотографий. Поэтому львовским фотографам действительно повезло. Однако, зная самые красивые места Львова, каждый желающий сможет самостоятельно сделать для себя и родных волшебную фотосессию.

Площадь Рынок

Конечно, мы не могли обойти в подборке самых красивых мест Львова площадь Рынок, которая располагается в самом сердце города. Здесь можно найти много локаций для волшебной фотосессии, ведь практически каждое здание на площади – это произведение искусства.

Львовяне и гости города могут сфотографироваться на фоне Ратуши, скульптур античных богов, расположенных вокруг нее, или же в переулочках, которые расходятся от площади Рынок в разные стороны. Еще здесь есть множество атмосферных ресторанчиков с летними террасами, где также можно сделать несколько удачных кадров.



Площадь Рынок во Львове / Фото "ЕтноСвіт"

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Львовская Ратуша

Львовская ратуша возвышается в центре площади Рынок. Сейчас там расположен городской совет, однако двери сооружения открыты для всех желающих. Если вам хватит силы после долгих прогулок по львовским улочкам, вы можете подняться на самый верх здания.

На вершине Ратуши расположена большая смотровая площадка, с которой видна вся панорама величественного Львова. Фотосессия на таком фоне, несомненно, будет волшебной.



Львовская Ратуша / Фото The Village

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Улица Армянская и Армянский дворик

Отойдя чуть дальше от площади Рынок, вы можете попасть на улицу Армянскую. Здесь расположен Армянский дворик, который, пожалуй, является самым любимым местом львовских фотографов. Фотографии, сделанные здесь, наполнены удивительно особенной атмосферой.

Дворик довольно камерный. Он является проходом с улицы Армянской на улицу Леси Украинки. Здесь расположен винный бар "Пара Джанов и портвейн" с невероятными летней площадкой и экстерьером. Поэтому там также можно сделать несколько хороших снимков.

Также на улице расположен Армянский собор. Снаружи он не слишком нарядный, однако внутри находятся уникальные фрески. Его обязательно нужно посетить всем туристам.



Армянский собор / Фото Wikipedia

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Доминиканский собор

Доминиканский собор – это величественное сооружение возле улицы Подвальной. Она поражает прохожих не только экстерьером, но и несравненной красотой убранства собора внутри.

Площадь перед Доминиканским собором очень популярна среди львовян и туристов. Почти у каждого горожанина есть фото на фоне его изумрудных дверей. Игра света в соборе и вокруг него действительно завораживает. Деревья, которые растут рядом, создают волшебную светотень, поэтому искусный фотограф может сделать здесь настоящие шедевры.



Доминиканский собор / Фото Сергея Новикова

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Дворец Потоцких

Невозможно пройти по улице Коперника, не обратив внимание на Дворец Потоцких. Это роскошное здание – одна из сотен достопримечательностей, которые стоит увидеть во Львове, чтобы окунуться в историю города. Кроме того, во дворце и вокруг него можно сделать действительно удачные фото.

Оформление его залов напоминает известные интерьеры дворцов французского "короля-солнца” Людовика XVI. К сожалению, произведений искусства XVIII века, которые здесь хранят, нельзя потрогать. Однако сфотографироваться на фоне шедевров все же позволяют.

Где найти: улица Коперника, 15.



Дворец Потоцких во Львове / Фото Wikipedia

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Львовский океанариум

В океанариуме, который обустроили на 3 этажах дома №8 на проспекте Шевченко, есть более 20 аквариумов. Там живут более 3 тысяч обитателей подводного мира – цветные рыбки самых разнообразных размеров, скаты, черепахи, акулы и тому подобное. Поэтому там можно сделать нетипичную фотосессию среди огромных аквариумов.

В будни океанариум работает с 10:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 20:30. Цена взрослого билета составляет 250 гривен, студенческого, детского и билета для подростков – 150 гривен, а детям до 3 лет вход бесплатный.



Во Львовском океанариуме живут самые разные рыбы / Фото "Океанариум Львов"

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Высокий замок и Лысая гора

Высокий замок – это самая высокая точка Львова. Высота горы составляет 413 метров. Она одна из самых любимых смотровых площадок львовян и гостей города. И это не удивительно, ведь пейзажи отсюда действительно невероятные.

Вокруг горы расположен очень красивый парк. Поэтому Высокий замок – одно из самых удачных мест для фотосессий. Здесь можно сделать фото как среди древних и могучих деревьев, так и на фоне панорамы старого Львова.



Вид на Львов с Высокого замка / Фото 24 канал

Альтернатива Замковой горе – Лысая гора. Если вы хотите избежать большого скопления людей, которое в основном всегда на Высоком Замке, то нужно идти сюда. С этой горы также расстилается фантастическая панорама Львова. В то же время деревья совершенно не мешают созерцать величие города и делать удачные фотографии.



Вид на Львов с Лысой горы / Фото 24 канал

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Львовская опера

Львовский театр оперы и балета на проспекте Свободы – одна из самых выразительных архитектурных достопримечательностей Львова. Изящное сооружение удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством.

Однако фотографируются возле него не только по этой причине. Здание театра изображено на 20-гривневой купюре. Поэтому гости города любят делать здесь селфи таким образом, чтобы одновременно был виден рисунок на банкноте и сам театр.

Кроме того, на площади перед Львовской оперой обустроили сухой фонтан стоимостью около 1,5 миллиона долларов. С высоты он напоминает скрипку, гриф которой указывает на театр. Фотосессию здесь можно устроить не только днем, но и вечером, ведь на площади включают невероятную подсветку.



Оперный театр во Львове / Фото ЛГС

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Аэропорт имени Даниила Галицкого

Аэропорт имени Даниила Галицкого также является одним из самых любимых мест львовских фотографов. Из-за стеклянного индустриального дизайна нового терминала здесь стали довольно часто проводить фотосессии и модные показы.

Кроме того, возле аэропорта цветет аллея сакур. Поэтому, если вы успеете посетить его до окончания их цветения, обязательно сделайте фото на фоне нежно-розовых деревьев японской вишни.



Сакуры возле аэропорта / Фото "То є Львів"

Конечно, это далеко не все места Львова, где можно сделать хорошую фотосессию. Какую старинную улочку города вы бы не нашли, атмосфера старого города сделает все за вас. Заметьте, что красивые фото во Львове можно сделать не только днем. Ночные фотосессии даже интереснее, ведь большинство шедевров архитектуры озаряет атмосферная подсветка. Поэтому берите телефоны и фотоаппараты и айда искать интересные локации. Такие поиски смогут открыть Львов по-новому.