Во Львове есть множество мест, где можно устроить пикник. Однако для любителей костров и шашлыков все же есть некоторые ограничения.

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Где во Львове пойти на пикник

Львовские парки удивляют горожан и туристов своей красотой. Здесь растут уникальные деревья, окруженные зелеными лужайками. На мягких газонах каждый желающий может организовать пикник. Чтобы не испортить траву, здесь запрещено разводить костры прямо на земле. Однако можно пользоваться газовой горелкой. Всего во Львове есть более 30 локаций для отдыха на природе без мангала:

Замарстиновский парк; парк "Под Голоском"; парк 700-летия Львова; обзорная терраса парка "Кортумова гора"; парк СКА; лесопарк Белогорща; заказник "Торфяник Белогорща"; Скниловский парк; парк "Ореховая роща"; парк "Железная вода"; парк Иоанна Павла II; площадка наблюдения за самолетами; Снопковский парк; гора Хомец; гора Баба Род; гора Стефана; парк "Знесенье"; парк Погулянка; Медовые пещеры; Чертовы скалы в Винниках и другие.



Парк Погулянка / Фото "Официального сайта города Львова"

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Где можно устроить барбекю

Официально разжигать огонь во Львове можно только в 2 местах – в Брюховичском лесу со стороны Рясного и возле озера в парке снесения. Там есть беседки с мангалами, поэтому ваш отдых не повредит природе.

Брюховичский лес

Брюховичский лес, который располагается на холмах Расточья, начинается от границы Львова до восточных окраин Брюховичей и сел Воля-Гомулецкая и Малые Грибовичи. Его общая площадь составляет более 3,2 тысячи гектара.

Он является и вправду уникальным природным лесом. Только здесь можно увидеть, как вместе растут сосны, дубы, буки, пихты, ели, клены и другие деревья.

Брюховичский лес – любимое место отдыха львовян. Он имеет большой спрос среди любителей велопрогулок.



Брюховичский лес / Фото Бориса Празникова

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Парк Знесенье

Парк Знесенье (Кайзервальд) расположен почти в центре Львова. Там есть немало интересных локаций – озеро, Музей архитектуры и быта, лыжный спуск с остатками бобслея и тому подобное. У озера есть небольшой пляж и пикниковая зона, где можно отдохнуть и приготовить барбекю в деревянных беседках.

Кое-где Кайзервальд может показаться очень диким, ведь здесь есть мало заасфальтированных дорожек. Однако в этом парке можно найти места, в которых будет открываться великолепная панорама Львова. Также здесь есть детские и спортивные площадки и множество лавочек.

Кроме этого, в парке можно устанавливать палатки. Поэтому для людей, которые любят отдыхать на свежем воздухе, Знесенье – это оптимальный вариант.



Парк Знесенье / Фото MD-Ukraine

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Где можно отдохнуть возле водоема

Кроме парков, в пределах Львовской ОТГ есть места для отдыха у водоемов. Однако там запрещено плавать, ведь возле этих озер нет спасателей.

озеро Стосика;

озеро на улице Панча (сейчас его реконструируют);

ставок Свитанок на улице Липинского;

озеро в парке Знесенье;

озеро в парке Погулянка;

зеленое Око в Снопковском парке;

озеро на улице Бучмы;

озеро на улице Тернопольской;

озеро Цегельное на улице Владимира Великого;

озеро в парке "Ореховая роща";

карстовое озеро на перекрестке Стрыйская – Научная;

озера на Хуторовке;

река Зубра;

озера на улице Радужной;

озеро Бетонка на улице Антонича;

ставок ветеринарного университета;

ставок в Стрыйском парке;

Левандовское озеро;

Песковые озера на улице Чупринки;

Панское озеро на улице Сотника Панаса;

Клепаровский поток;

озера "Провесень" в Винниках;

пруды возле Ботанического сада аграрного университета в Дублянах;

Дублянское озеро;

Недильчинское водохранилище в Зашкове;

озеро в Рудном;

озеро Песчаное в Брюховичах.

Если же вы хотите поплавать, то следует ехать на озера в Брюховичи или Волю-Гомулецкую.

Брюховичское озеро

В поселке Брюховичи есть 3 озера. В двух из них разводят рыбу, поэтому там особо не отдохнешь. А вот у третьего озера можно искупаться и позагорать. Также здесь есть возможность арендовать шезлонги или беседку с мангалом.

До озера удивительно легко доехать автомобилем или общественным транспортом. Из Львова до Брюховичей курсируют 3 маршрутки: №8, 22 и 144. Первые две – останавливаются вблизи озера, а третья – возле железнодорожной станции "Брюховичи", от которой примерно 15 минут необходимо идти пешком.



Брюховичское озеро / Фото ZAXID.NET

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Озеро в Воле-Гомулецкой

В 16 километрах от центра Львова, в селе Воля-Гомулецкая, расположена база отдыха "Альбатрос". Здесь можно поплавать и арендовать беседку. Однако шезлонгов и зонтиков у озера нет.

Вход на пляж стоит 50 гривен с человека, а для детей до 15 лет – бесплатно. Аренда беседки – 400 гривен. Кроме этого, на базе отдыха есть сауна, гостиница и кафе.



Озеро в Воле-Гомулецкой / Фото Олега Сыроватки