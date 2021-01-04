Львовские правоохранители 3 января прибыли по вызову о домашнем насилии. В квартире на них напал агрессивный мужчина. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма.

Злоумышленник избил одного из полицейских. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина напал на полицейских

Около полуночи патрульные получили сообщение о домашнем насилии, которое произошло в одном из домов на улице Донецкой.

Не теряя времени, правоохранители выехали на место вызова.

В квартире они встретили 38-летнего львовянина, который и был причастен к правонарушению.

Мужчина был очень агрессивен. Он ругался, а потом неожиданно ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении правоохранителя. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.