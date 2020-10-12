Во Львове в течение 2015 – 2019 годов 57 детей-сирот получили собственные квартиры. Их приобрели на условиях софинансирования города с областью и опекунами. Также львовская власть профинансировала ремонты в квартирах детей-сирот, которые уже имеют жилье.

В 2020 году планируют купить квартиры еще 12 детям. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также За 5 лет во Львове возобновили работу 11 детсадов, новые пока не будем строить, – Садовый

Как покупали квартиры для детей-сирот

В течение 4 лет благодаря городской целевой программе приобрели 14 квартир , 13 из которых – для участников АТО.

, 13 из которых – для участников АТО. Также Львовское правительство совместно с опекунами купили квартиры для 23 детей , которые были лишены родительской опеки. Опекуны внесли 30% стоимости квартиры, а львовские власти – 70%.

, которые были лишены родительской опеки. Опекуны внесли 30% стоимости квартиры, а львовские власти – 70%. Благодаря региональной программе приобрели еще 8 квартир . Деньги на эти квартиры выделили из бюджетов Львова и области.

. Деньги на эти квартиры выделили из бюджетов Львова и области. Также за деньги госбюджета 12 львовских детей-сирот получили собственные квартиры.

В 2020 году Львовское правительство планирует приобрести для детей еще 12 квартир – 6 по программе софинансирования и 6 благодаря субвенции из госбюджета.

Во Львове ремонтируют квартиры детей-сирот

Кроме покупки детям-сиротам квартир, городская власть работает над улучшением условий проживания детей, у которых уже есть жилье.

В управлении службы по делам детей Львовского горсовета рассказали, что в рамках городской целевой программы в течение 4 лет отремонтировали 32 квартиры детей-сирот. В 2020 году запланировали отремонтировать еще 8 квартир. Кстати, действие этой программы продлили до 2030 года.