Сотрудники Галицкой таможни изъяли более 80 единиц незадекларированной одежды известных марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld и др. Стоимость контрабанды составляет около 400 тысяч гривен.

На контрабандистов составили протоколы о нарушении таможенных правил. Вскоре суд изберет им наказание.

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Таможенники нашли более 80 единиц брендовой одежды

Львовские таможенники разоблачили 2 попытки ввоза незадекларированной брендовой одежды.

Граждане Украины и Узбекистана прибыли в аэропорт "Львов" из Стамбула.

Для прохождения таможенного контроля они выбрали "зеленый коридор".

Контрабандисты отрицали, что перевозят какие-то товары.

Однако во время проверки таможенники нашли более 80 единиц одежды известных марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Calvin Klein и др.

Стоимость товаров составляет около 400 тысяч гривен.



Таможенники нашли 80 единиц одежды / Фото Галицкой таможни

Контрабандистам грозит штраф

Таможенники составили протоколы за "нарушение порядка прохождения контроля в зонах упрощенного таможенного контроля". Санкция статьи предусматривает наказание – 1700 гривен штрафа и конфискация товаров.

Вскоре дело передадут в суд, который и определит наказание для контрабандистов.

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Стоимость контрабанды – 400 тысяч гривен / Фото Галицкой таможни



Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил / Фото Галицкой таможни



Нарушителям грозит штраф и конфискация товаров / Фото Галицкой таможни



Суд определит контрабандистам наказание / Фото Галицкой таможни