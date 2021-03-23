Karl Lagerfeld,Calvin Klein и другие: таможенники изъяли элитную контрабанду на 400 000 гривен
Сотрудники Галицкой таможни изъяли более 80 единиц незадекларированной одежды известных марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld и др. Стоимость контрабанды составляет около 400 тысяч гривен.
Источник:Галицкая таможня
На контрабандистов составили протоколы о нарушении таможенных правил. Вскоре суд изберет им наказание.
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Таможенники нашли более 80 единиц брендовой одежды
- Львовские таможенники разоблачили 2 попытки ввоза незадекларированной брендовой одежды.
- Граждане Украины и Узбекистана прибыли в аэропорт "Львов" из Стамбула.
- Для прохождения таможенного контроля они выбрали "зеленый коридор".
- Контрабандисты отрицали, что перевозят какие-то товары.
- Однако во время проверки таможенники нашли более 80 единиц одежды известных марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Calvin Klein и др.
- Стоимость товаров составляет около 400 тысяч гривен.
Таможенники нашли 80 единиц одежды / Фото Галицкой таможни
Контрабандистам грозит штраф
Таможенники составили протоколы за "нарушение порядка прохождения контроля в зонах упрощенного таможенного контроля". Санкция статьи предусматривает наказание – 1700 гривен штрафа и конфискация товаров.
Вскоре дело передадут в суд, который и определит наказание для контрабандистов.
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Стоимость контрабанды – 400 тысяч гривен / Фото Галицкой таможни
Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил / Фото Галицкой таможни
Нарушителям грозит штраф и конфискация товаров / Фото Галицкой таможни
Суд определит контрабандистам наказание / Фото Галицкой таможни
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