Во Львове уволили за прогулы директора развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назария Романчука. Он около месяца не появлялся на работе и никак не объяснил своего отсутствия.

Романчук проработал в ЛОГА более 15 лет. Экс-чиновник рассказал, что с 16 января находится на больничном.

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Экс-чиновник почти месяц не появлялся на работе

Заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко подтвердил, что Романчука уволили с должности директора департамента ЖКХ ЛОГА 1 марта. Он рассказал, что экс-чиновник более месяца не являлся на работу. Он не брал отпуск и не оформлял больничный. Поэтому в ЛОГА создали спецкомиссию, которая, проанализировав ситуацию, решила уволить Романчука.

Он не пришел на работу, и в отделе кадров отсутствуют больничные листы. На телефонные звонки не отвечает и не объясняет свое отсутствие на работе. Была создана комиссия, которая составила соответствующие акты и несколько дней назад его уволили с должности,

– рассказал Бучко.

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В январе Романчук летал в Доминикану

Экс-чиновник отказался комментировать свое увольнение. Однако он рассказал, что с 16 января находится в медучреждении, где лечится от осложнений, возникших в результате коронавируса. Однако Романчук отказался уточнить, в какой именно больнице он находится.

"Я уже больше месяца нахожусь на больничном с осложнениями после ковида. Сейчас комментировать ничего не могу, нахожусь в стационаре. Меня табелируют в табеле как больничное в департаменте ЖКХ", – заявил экс-чиновник.

По информации СМИ, Романчук 18 января вылетел из киевского аэропорта "Борисполь" в город Ла-Романа в Доминиканской Республике. Экс-чиновник вернулся в столицу 31 января. Сам Романчук не отрицает эту информацию.

Я имею право отдыхать,

– подытожил экс-чиновник.

Бучко рассказал, что в отделе кадров ЛОГА нет больничных листов Романчука. Поэтому можно считать, что экс-чиновник улетел за границу в рабочее время.

Интересно! Согласно декларации Романчука, в 2019 году он заработал 385,4 тысячи гривен. То есть в среднем его месячный доход составляет 32 тысячи гривен. На сайтах турфирм, если бронировать тур в Ла-Роману за несколько месяцев вперед, 10-дневное путешествие будет стоить от 50 тысяч гривен с человека.

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