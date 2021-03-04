Загорал в Доминикане: чиновника ЛОГА уволили с работы за прогулы
Во Львове уволили за прогулы директора развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назария Романчука. Он около месяца не появлялся на работе и никак не объяснил своего отсутствия.
Источник:ZAXID.NET
Романчук проработал в ЛОГА более 15 лет. Экс-чиновник рассказал, что с 16 января находится на больничном.
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Экс-чиновник почти месяц не появлялся на работе
Заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко подтвердил, что Романчука уволили с должности директора департамента ЖКХ ЛОГА 1 марта. Он рассказал, что экс-чиновник более месяца не являлся на работу. Он не брал отпуск и не оформлял больничный. Поэтому в ЛОГА создали спецкомиссию, которая, проанализировав ситуацию, решила уволить Романчука.
Он не пришел на работу, и в отделе кадров отсутствуют больничные листы. На телефонные звонки не отвечает и не объясняет свое отсутствие на работе. Была создана комиссия, которая составила соответствующие акты и несколько дней назад его уволили с должности,
– рассказал Бучко.
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В январе Романчук летал в Доминикану
Экс-чиновник отказался комментировать свое увольнение. Однако он рассказал, что с 16 января находится в медучреждении, где лечится от осложнений, возникших в результате коронавируса. Однако Романчук отказался уточнить, в какой именно больнице он находится.
"Я уже больше месяца нахожусь на больничном с осложнениями после ковида. Сейчас комментировать ничего не могу, нахожусь в стационаре. Меня табелируют в табеле как больничное в департаменте ЖКХ", – заявил экс-чиновник.
По информации СМИ, Романчук 18 января вылетел из киевского аэропорта "Борисполь" в город Ла-Романа в Доминиканской Республике. Экс-чиновник вернулся в столицу 31 января. Сам Романчук не отрицает эту информацию.
Я имею право отдыхать,
– подытожил экс-чиновник.
Бучко рассказал, что в отделе кадров ЛОГА нет больничных листов Романчука. Поэтому можно считать, что экс-чиновник улетел за границу в рабочее время.
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Коротко про Назария Романчука
- Назарий Романчук работал в ЛОГА с 2005 года – сначала в управлении промышленности и инфраструктуры, позже – в управлении экономики, а с 2009 – в управлении ЖКХ.
- В декабре 2016 года тогдашний председатель ЛОГА Олег Синютка назначил Романчука директором департамента развития и эксплуатации ЖКХ.
- Романчук фигурирует в уголовном производстве по вывозу мусора из Львова.
- В июне 2017 года Львовский горсовет был вынужден согласиться на требование Синютки о вывозе мусора из города в течение 2 лет в обмен на выплату из городского бюджета 300 миллионов гривен в год.
- Аудиторы Госаудитслужбы обнаружили, что на протяжении 2018 – 2019 годов по вывозу мусора из Львова ЛОГА получала из городского бюджета деньги, которые не использовала на его вывоз.
- С июля 2018 по июнь 2019 года ЛОГА получила лишних 97 миллионов гривен.
- Еще 39 миллионов гривен облгосадминистрация получила как выплату за вывоз мусора из Львова на полигоны в Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области. Однако отходы утилизировали в пределах Львовской области.
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