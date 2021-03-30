Во Львове 30 марта ужесточили карантинные ограничения. В частности, в городе запретили работу уличных музыкантов и летних площадок.

Во Львове очень сложная ситуация с коронавирусом. Так, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, карантин в городе продлится до 12 апреля.

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Уличные музыканты и летние площадки не будут работать

Городская комиссия ТЭБ и ЧС ввела во Львове дополнительные карантинные ограничения. В частности, транспорт перевели в режим спецперевозок, а в детсадах будут работать только дежурные группы. Также в городе не будут работать смешанные и непродовольственные рынки.

Относительно рынков-работают исключительно продовольственные рынки. Все промышленные рынки – закрыты. Но мы видим манипуляции, когда на промышленных рынках есть 2 – 3 лотка и говорят, что они продуктовые. Такие рынки мы закрываем,

– рассказал городской глава Андрей Садовый.

Также дополнительные карантинные ограничения касаются уличных музыкантов и летних площадок.

"Уличные музыканты также не работают. Работу летних площадок мы откладываем до 12 апреля. Никаких уличных музыкантов, никаких летних площадок. Мы должны понять – это наша с вами жизнь", – добавил Садовый.



Во Львове ввели дополнительные карантинные ограничения / Фото ЛГС

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во львовских больницах всего есть 1500 коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 30 марта в стационарах львовских медучреждений лечатся 1017 пациентов. У 940 человек есть коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 25 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

Во Львове планируют обустроить еще около 1000 дополнительных коек. Больше всего-в больнице скорой медицинской помощи.

На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в Красную карантинную зону. Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Локдаун в городе продлили до 12 апреля.

Общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок. Проезд льготников временно отменили.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала