Инцидент произошел около полудня. Сейчас пол погибшего человека неизвестен.
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Посреди улицы во Львове лежал покойник
- Около обеда вблизи УКУ обнаружили тело мертвого человека.
- Его нашли на пересечении улиц Мушака – Дибровна.
- Покойник лежал прямо на асфальте.
- На месте работали медики и правоохранители.
- Они накрыли тело тканью, поэтому прохожие, которые были свидетелями происшествия, не смогли идентифицировать пол погибшего.
- В настоящее время полиция расследует причину смерти и обстоятельства инцидента.
Во Львове возле УКУ нашли покойника / Фото "Варта 1"