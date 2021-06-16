Инцидент произошел около полудня. Сейчас пол погибшего человека неизвестен.

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Посреди улицы во Львове лежал покойник

  • Около обеда вблизи УКУ обнаружили тело мертвого человека.
  • Его нашли на пересечении улиц Мушака – Дибровна.
  • Покойник лежал прямо на асфальте.
  • На месте работали медики и правоохранители.
  • Они накрыли тело тканью, поэтому прохожие, которые были свидетелями происшествия, не смогли идентифицировать пол погибшего.
  • В настоящее время полиция расследует причину смерти и обстоятельства инцидента.

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