Инцидент произошел около полудня. Сейчас пол погибшего человека неизвестен.

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Посреди улицы во Львове лежал покойник

Около обеда вблизи УКУ обнаружили тело мертвого человека.

Его нашли на пересечении улиц Мушака – Дибровна.

Покойник лежал прямо на асфальте.

На месте работали медики и правоохранители.

Они накрыли тело тканью, поэтому прохожие, которые были свидетелями происшествия, не смогли идентифицировать пол погибшего.

В настоящее время полиция расследует причину смерти и обстоятельства инцидента.



Во Львове возле УКУ нашли покойника / Фото "Варта 1"