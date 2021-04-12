Во Львове довольно тревожная ситуация с COVID-19. Поэтому городской штаб по противодействию коронавирусу обсудил, в каком формате львовяне будут праздновать Пасху и День города.

Заседание городского штаба по противодействию коронавирусу состоялось 12 апреля. На нем обсудили вопросы вакцинации во Львове, празднования Пасхи и Дня города, а также запланировали проведение заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Празднования состоятся не в привычном формате

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что на заседании городского штаба обсудили ряд важных вопросов.

В частности мы запланировали проведение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где будут рассмотрены протоколы относительно тех заведений, которые грубо нарушали карантин на выходных. Это абсурд, когда большинство заведений выполняют требования локдауна, а некоторые их существенно нарушают,

– отметил чиновник.

Москаленко добавил, что на заседании также обсудили карантинные ограничения и их влияние на те события, которые состоятся в ближайшее время – Пасха и День города. В частности, на заседании обсудили формат, в котором их будут праздновать.

"Понятно, что это не будет привычный формат, без массовых мероприятий, но в течение недели мы детализируем, каким образом это все будет происходить. В любом случае, будут соблюдены все карантинные ограничения, ведь Львов продолжает находиться в красной зоне", – отметил заместитель мэра.

По словам чиновника, на заседании также обсудили план вакцинации на эту неделю. С 12 апреля мобильные бригады будут делать прививки от коронавируса педагогам, водителям и всем тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. По словам Москаленко, в течение недели во Львове планируют полностью вакцинировать всех желающих из этой категории.

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COVID-19 во Львове: кратко

По состоянию на 12 апреля в стационарах львовских медучреждений лечатся 1 144 пациента с пневмониями. Из них 1 094 человека – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Из-за увеличения количества больных, которые нуждаются в госпитализации, городские власти решили увеличить резерв койко-мест до 2 тысяч.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львовщина перешла в красную зону. Поэтому здесь начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемопасности.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове решили продлить локдаун до 19 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала