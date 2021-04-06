Окружной административный суд Киева 29 марта отменил распоряжение правительства о присоединении села Малехов к Львовской ОТО. В ЛГС заявили, что это решение не будет иметь никаких правовых последствий, ведь его будут обжаловать в апелляции.

Малеховский сельский совет требовал в суде отмены решения правительства о присоединении Малехова к Львовской ОТО. Истцы заявляли, что присоединение не было добровольным.

К теме Киевский окружной админсуд отменил присоединение Малехова к Львовськой ОТГ

В ЛГС заявили, что решение не будет иметь правовых последствий

По словам заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача, решение Окружного административного суда Киева относительно Малехова не вступило в законную силу. Его обязательно будут обжаловать в апелляции.

Окружной административный суд Киева в последние дни (и не только!) "отличился" интересными решениями. Например, признал противоправным выявление плагиата в работах Сергея Шкарлета и незаконным – включение Малеховской территориальной общины во Львовскую ОТГ,

– заявил Зубач.

Чиновник добавил, что это решение не будет иметь никаких правовых последствий. Ликвидационная комиссия Малеховськой сельской общины планирует подать заявление об отказе от иска во время апелляционного рассмотрения дела.

Решение ОАСК по Малехову посягает на целостность государства

Зубач отметил, что, если почитать решение суда, то все аргументы сводятся к положениям закона о добровольном объединении общин. Однако все общины в Украине создали не по этому законом, а путем внесения изменений в закон о местном самоуправлении и последующих постановлений Кабмина.

"В государстве состоялась административно-территориальная реформа, а не добровольное объединение. ОАСК отменяет админтерустройство? А это уже посягательство на целостность государства", – отметил чиновник.

По словам Зубача, если теоретически предположить, что решение ОАСК следует выполнить, то в общинах начнется безвластие и хаос.

"В окружающих общинах, которые объединились со Львовом, уже нет ни сельских советов, ни бюджетов, ни полномочий. Поэтому если не Львов, тогда правовой вакуум, безвластие и хаос. Кто в этом заинтересован?" – подытожил чиновник.

Интересно! Решением Кабмина в мае 2020 года утвердили перспективный план формирования территорий общин Львовской области. До Львовской ОТО вошли Львов и еще 17 близлежащих населенных пунктов.