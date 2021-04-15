Во Львове несколько улучшилась ситуация с коронавирусом. Однако Львовщина до сих пор находится в красной карантинной зоне. В ЛГС понимают требования предпринимателей по ослаблению карантина, но такое решение может принять только правительство.

Городской штаб по противодействию коронавирусу 15 апреля обсудит вопрос ослабление карантина во Львове. Также вероятно ослабление ограничений обсудят 16 апреля на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

К теме Прошу не давить на комиссию, – Садовый рассказал, когда во Львове могут ослабить карантин

Во Львове несколько улучшилась ситуация с коронавирусом

Директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко рассказал, что показатели заболеваемости коронавирусом во Львове несколько упали.

В течение последних 3 дней у нас есть уменьшение количества больных, все больше людей выписывается из больницы. Где-то такой баланс больных и выписываемых – за это большое спасибо львовянам, поскольку именно они своим сознанием поспособствовали тому, что эти показатели падают,

– отметил чиновник.

Бойко добавил, что в мэрии надеются, что Львов вскоре выйдет из красной зоны.

Пикеты предпринимателей не способствуют снижению заболеваемости

Чиновник отметил, что акция, которая состоялась под стенами Ратуши, к сожалению, не способствует снижению заболеваемости коронавирусом. Ее анонсировали как одиночный пикет, однако на площадь Рынок все же пришли многие предприниматели, которые не придерживались карантинных требований.

"Просьбы людей тоже можно понять, ведь локдаун длится уже долго. Это были представители рынков, а рынки, в соответствии с требованиями красной зоны, не имеют права работать", – добавил Бойко.

Он отметил, что карантин не придумали в мэрии. Львов сейчас находится в красной зоне, поэтому ЛГС должна выполнять решение правительства о введении карантина.

"Никоим образом мы не можем на это решение повлиять. Если показатели будут иметь такую ​​же тенденцию к уменьшению, то сегодня на штабе мы рассмотрим эти вопросы, завтра предварительно должна быть комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС", – заявил чиновник.

Актуально Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости

Во Львов 16 апреля приедет премьер-министр

Бойко рассказал, что во Львов 16 апреля приедет премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместе с ним будут обсуждать вопрос ослабления карантина во Львове.

"Надеемся, что показатели будут снижаться, львовяне будут выздоравливать и мы будем показывать пример всей Украине. Пандемия, коронавирус – это испытание не только для Львова, но для Украины и всего мира и мировой экономики", – отметил чиновник.

Бойко добавил, что Львов ожидает поддержки от государства. В 2020 году в местный бюджет не поступило более 550 миллионов гривен.