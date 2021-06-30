Городской глава отметил, что 30 июня гроза во Львове закончилась быстрее, чем в прошлый раз – 25 июня.
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Последствия грозы во Львове
- на несколько школ и учреждений культуры упали деревья;
- обвалились фасады исторических зданий;
- больше всего вреда нанесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом;
- из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.
К счастью, никто не пострадал. На улицах города уже работают коммунальные службы.
Львов снова залило дождем: что известно
- Мощный дождь и гроза начались в городе вечером 30 июня. Они сопровождались шквальным ветром, который разгонялся до 19 – 24 метров в секунду. Местами даже падал град.
- За считанные минуты улицы Львова стали реками, по которым не ехали, а плыли машины. Некоторые из них даже пришлось толкать.
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