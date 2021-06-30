Деревья упали на школы, повреждены исторические здания, – Садовый о непогоде во Львове
30 июня 2021 , 21:04Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Садового
Андрей Садовый сообщил, что гроза, которая накрыла Львов 30 июня, наделала много бед. На несколько школ попадали деревья, многие улицы затоплены, пострадали исторические здания.
Городской глава отметил, что 30 июня гроза во Львове закончилась быстрее, чем в прошлый раз – 25 июня.
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Последствия грозы во Львове
- на несколько школ и учреждений культуры упали деревья;
- обвалились фасады исторических зданий;
- больше всего вреда нанесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом;
- из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.
К счастью, никто не пострадал. На улицах города уже работают коммунальные службы.
Львов снова залило дождем: что известно
- Мощный дождь и гроза начались в городе вечером 30 июня. Они сопровождались шквальным ветром, который разгонялся до 19 – 24 метров в секунду. Местами даже падал град.
- За считанные минуты улицы Львова стали реками, по которым не ехали, а плыли машины. Некоторые из них даже пришлось толкать.
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