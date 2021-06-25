Мощный ливень в Киеве затопил McDonald's: шокирующие видео с заведения

Львовяне оправляются от мощного ливня, который накрыл город 25 июня. Затопило не только автомобили на улице, но и здания. Среди них – McDonald's на проспекте Свободы.

Посетители, которые отдыхали там во время непогоды, опубликовали кадры изнутри учреждения. Видно, что на полу – очень много воды.

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Вода – везде

Работники McDonald's пытаются вычерпать эту дождевую воду на улицу. Сначала это делали швабрами, а затем в ход пошли даже подносы.

В то же время посетители заведения наблюдают за этим и остаются за своими столиками. Им некуда было спешить, ведь непогода не утихала.

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