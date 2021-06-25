Мощный ливень в Киеве затопил McDonald's: шокирующие видео с заведения
25 июня 2021 , 19:04Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Типичный Львов"
Львовяне оправляются от мощного ливня, который накрыл город 25 июня. Затопило не только автомобили на улице, но и здания. Среди них – McDonald's на проспекте Свободы.
Посетители, которые отдыхали там во время непогоды, опубликовали кадры изнутри учреждения. Видно, что на полу – очень много воды.
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Вода – везде
Работники McDonald's пытаются вычерпать эту дождевую воду на улицу. Сначала это делали швабрами, а затем в ход пошли даже подносы.
В то же время посетители заведения наблюдают за этим и остаются за своими столиками. Им некуда было спешить, ведь непогода не утихала.
Львовский McDonald's затопило: смотрите видео
Львов накрыл мощный ливень: последствия
- Днем 25 июня по Львову пронесся сильный ливень, его сопровождали порывы шквального ветра. Горожан, которые пытались убежать от дождя, буквально сносило с ног.
- В самом центре города на дороге образовался гейзер. Водителям пришлось его объезжать. Причины – неизвестны. Вероятно, из-за непогоды прорвало трубы.
- Из-за этого во Львове заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мэр города Андрей Садовый призвал людей не выходить на улицу.