Ливень во Львове затопил ресторан: вода залила помещение – видео
25 июня 2021 , 20:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Во Львове 25 июня бурлила непогода. Сильный ливень с грозой усилились градом и шквалами ветра. Проливной дождь затопил не только улицы, но и здания.
Например, затопило паб "Добрый друг". Он расположен на улице Леси Украинки.
Кстати Львов поплыл после непогоды: ливень повалил деревья, авто в воде – фото, видео
В сети опубликовали видео, как вода в пабе стекает по лестнице. Люди пытались обойти потоп, однако получалось только быстро пробежать мимо.
Кстати, паб – не единственный, кто пострадал от ливня. Дожди также затопили McDonald's на проспекте Свободы.
Затопений ресторан во Львове, смотрите видео:
Непогода во Львове: что известно
- После адской жары Львов охватили грозы и непогода. Стихия захватила город довольно внезапно.
- Коммунальщикам выключили ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта было парализовано, тянулись длинные пробки.
- Это привело к заоблачному подорожанию такси. Например, в пик непогоды поездка с улицы Шевченко в центр города стоила более 300 гривен на обычной машине и свыше 500 гривен за такси бизнес-класса.
- Из-за сильного ливня автомобилям пришлось "плыть" по затопленным улицам. На проспекте Черновола даже вырвался мощный гейзер из-под земли.
- Ветер вырывал деревья в городе. Например, на улице Соломии Крушельницкой и Чукарина.
Непогода во Львове, смотрите видео: