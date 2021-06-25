Ливень во Львове затопил ресторан: вода залила помещение – видео

Во Львове 25 июня бурлила непогода. Сильный ливень с грозой усилились градом и шквалами ветра. Проливной дождь затопил не только улицы, но и здания.

Например, затопило паб "Добрый друг". Он расположен на улице Леси Украинки.

Кстати Львов поплыл после непогоды: ливень повалил деревья, авто в воде – фото, видео

В сети опубликовали видео, как вода в пабе стекает по лестнице. Люди пытались обойти потоп, однако получалось только быстро пробежать мимо.

Кстати, паб – не единственный, кто пострадал от ливня. Дожди также затопили McDonald's на проспекте Свободы.

Затопений ресторан во Львове, смотрите видео:

Непогода во Львове: что известно

После адской жары Львов охватили грозы и непогода. Стихия захватила город довольно внезапно.

Коммунальщикам выключили ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта было парализовано, тянулись длинные пробки.

Это привело к заоблачному подорожанию такси. Например, в пик непогоды поездка с улицы Шевченко в центр города стоила более 300 гривен на обычной машине и свыше 500 гривен за такси бизнес-класса.

Из-за сильного ливня автомобилям пришлось "плыть" по затопленным улицам. На проспекте Черновола даже вырвался мощный гейзер из-под земли.

Ветер вырывал деревья в городе. Например, на улице Соломии Крушельницкой и Чукарина.

Непогода во Львове, смотрите видео: