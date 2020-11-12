По меньшей мере до конца ноября по всей стране в субботу и воскресенье рестораны, спортзалы и кинотеатры, ТРЦ и другие заведения должны быть закрыты. Решение правительства о карантине выходного дня вызвало волну протестов по всей Украине, в частности – во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что 99% того, что делается в городе для медицины, финансируется именно городским бюджетом. Об этом политик рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он отметил, что Львов не получил ни копейки от государства. Карантин выходного дня может добить малый и средний бизнес, это – настоящая угроза для безопасности города.

Вот есть семья, мужчина и женщина, они имеют небольшой магазинчик, они с него живут. В выходные они имеют 50% недельного дохода. Если у них это забрать, как они будут оплачивать жилье, газ, воду?,

– отметил мэр Львова.

Садовой добавил, что в цивилизованном мире – Германии, Франции, Италии – государство помогает людям, тогда есть понимание. Зато в Украине хотят выбросить на улицы десятки тысяч людей, оставить без средств к существованию.

"Извините, но это унижение человеческого достоинства. Поэтому мы вместе с людьми, мы будем их защищать", – подчеркнул политик. Он также отметил, что новые ограничения должны начать действовать с субботы, 14 ноября. Сегодня уже четверг, но ни одного постановления Кабмина нет.

Справка. Во время карантина выходного дня работать имеют право лишь продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и банки. А также магазины, 60% площадей которых отведены для продуктов питания, лекарственных средств, топлива, ветеринарных препаратов и кормов.

"Что они там написали? Как они хотят закрывать, почему это принимается тайно? Почему не было перед тем разговора с различными ассоциациями предпринимателей? А кто хотя бы одного мэра спросил? Последний раз совещание с правительством было несколько месяцев назад", – отметил Садовый .

По его словам, сейчас в Украине есть 2 параллельные реальности. Одна – в пределах Офис Президента, Рады и Кабмина, другая – в пределах всего государства. Люди едва выживают. Поэтому сначала нужно помочь людям, а потом уже говорить о локдаунах.

Кроме этого, по словам мэра Львова, уже 25% жителей Львова переболели коронавирусом и имеют антитела. Однако, по его мнению, этого никто не учитывает.

Садовой также рассказал, что после первого карантина во Львове не открылись десятки заведений – до 10%. "Еще 1 – 2 локдауна без поддержки государства, и они все лягут. Тысячи людей выйдут на улицы", – убежден он.

Садовой о карантине выходного дня: смотрите видео 24 канала