Предварительное сообщение о заминировании ТРЦ Forum Lviv поступило 26 мая. Тогда правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

К теме Во Львове сообщили о минировании ТРЦ Forum: эвакуировали 3000 человек – фото и видео

С ТРЦ эвакуировали посетителей и работников

Примерно в 15:52 посетителям и работникам ТРЦ Forum Lviv сообщили, что торговый центр завершает свою работу. Всех людей попросили покинуть помещение. О причине закрытия ТРЦ не уведомили, однако попросили сохранять спокойствие.

В 15:52, на фразе "просим сохранять спокойствие", все побежали к выходу. Но никто ничего не объяснял,

– рассказала журналистка 24 канала, которая в то время была в ТРЦ Forum.

Большая часть людей, которые вышли из торгового центра, так и остались на территории. Они сели на лавочках на площади перед ТРЦ и наблюдали за работой правоохранительных органов, которые вскоре приехали.

24 канал обратился за комментарием к полиции по этому инциденту. Правоохранители рассказали, что на электронную почту ТРЦ снова поступило сообщение о его возможном заминировании.

На место вызова приехала следственно-оперативная группа, патрульные, кинологи, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители обследуют помещения ТРЦ и прилегающие территории. В полиции пообещали предоставить дополнительную информацию после завершения проверки.

Смотрите видео, как с ТРЦ эвакуировали людей:

Актуально ТРЦ Forum Lviv "заминировали" из России: правоохранители проводят расследование

Коротко о последнем заминировании ТРЦ Forum Lviv

26 мая в 13:20 правоохранителям позвонили из администрации ТРЦ Forum Lviv.

Там рассказали, что на электронную почту центра поступило сообщение о заминировании.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники различных служб полиции Львовщины.

Они обследовали помещения и прилегающую территорию ТРЦ и эвакуировали почти 3 тысячи человек.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о фейковом заминировании.

Следователи установили, что ложное сообщение пришло из России.

Смотрите фото, как во Львове снова заминировали ТРЦ Forum / Фото 24 канала