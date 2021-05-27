Люди были в панике: во Львове снова заминировали ТРЦ Forum – фото и видео

В Львове 27 мая вновь сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv. Из торгового центра эвакуировали примерно 3,5 тысячи посетителей и работников. Правоохранители ищут там взрывчатку.
Предварительное сообщение о заминировании ТРЦ Forum Lviv поступило 26 мая. Тогда правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
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С ТРЦ эвакуировали посетителей и работников
Примерно в 15:52 посетителям и работникам ТРЦ Forum Lviv сообщили, что торговый центр завершает свою работу. Всех людей попросили покинуть помещение. О причине закрытия ТРЦ не уведомили, однако попросили сохранять спокойствие.
В 15:52, на фразе "просим сохранять спокойствие", все побежали к выходу. Но никто ничего не объяснял,
– рассказала журналистка 24 канала, которая в то время была в ТРЦ Forum.
Большая часть людей, которые вышли из торгового центра, так и остались на территории. Они сели на лавочках на площади перед ТРЦ и наблюдали за работой правоохранительных органов, которые вскоре приехали.
24 канал обратился за комментарием к полиции по этому инциденту. Правоохранители рассказали, что на электронную почту ТРЦ снова поступило сообщение о его возможном заминировании.
На место вызова приехала следственно-оперативная группа, патрульные, кинологи, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители обследовали помещение ТРЦ и прилегающие территории.
Смотрите видео, как с ТРЦ эвакуировали людей:
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Взрывчатку не нашли
- В полиции Львовщины рассказали, что сообщение о заминировании поступило в 15:40.
- На место вызова сразу выехали правоохранители.
- К счастью, взрывчатки в ТРЦ Forum Lviv не нашли.
- В результате инцидента из здания эвакуировали около 3,5 тысяч человек.
- Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
- Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании.
Во Львове опять заминировали ТРЦ Forum / Фото Софии Минджосы и Ирины Буртик
Коротко о последнем заминировании ТРЦ Forum Lviv
- 26 мая в 13:20 правоохранителям позвонили из администрации ТРЦ Forum Lviv.
- Там рассказали, что на электронную почту центра поступило сообщение о заминировании.
- На место происшествия немедленно выехали сотрудники различных служб полиции Львовщины.
- Они обследовали помещения и прилегающую территорию ТРЦ и эвакуировали почти 3 тысячи человек.
- Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о фейковом заминировании.
- Следователи установили, что ложное сообщение пришло из России.
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