В Украине 24 января закончился локдаун. Несмотря на это, по мнению мэра Львова Андрея Садового, людям нужно продолжать придерживаться всех противоэпидемических ограничений до начала вакцинации.

Локдаун немного дисциплинировал людей. Однако важно, чтобы они продолжали носить маски и соблюдали дистанцию. Об этом Садовый рассказал в эфире радио "Люкс FM", сообщает 24 канал.

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Как локдаун повлиял на ситуацию с коронавирусом во Львове

Садовый призвал львовян, несмотря на окончание локдауна, соблюдать масочный режим и дистанцию в людных местах.

Локдаун в Украине завершен, и люди уже имеют возможность ходить в магазины или спортивные залы. Но в целом локдаун в нашей стране был достаточно мягким, если сравнивать с тем, что есть в странах Европы. Если сравнивать статистику у них и у нас, то у меня возникает очень много вопросов,

– отметил городской голова.

Садовый добавил, что по состоянию на 25 января в городских больницах Львова лечатся 373 пациента с воспалением легких. У около 300 человек диагностировали коронавирус.

По словам мэра Львова, показатель больных COVID-19 в медучреждениях города падает, но не существенно. Локдаун, вероятно, немного дисциплинировал людей. Однако, по мнению Садового, все же важно, чтобы каждый "заботился о себе".

"Нужно носить маски и лишний раз не бывать в местах большого скопления людей. Пока не началась вакцинация, стоит придерживаться этих правил", – добавил городской голова.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса на Львовщине болезнь подтвердили у более 69,4 тысячи человек. К сожалению, от осложнений болезни умерли 2032 пациента. Однако более 57,88 тысячи больных выздоровели. За сутки 24 января лабораторные центры провели 189 ПЦР-тестов. Так, На Львовщине подтвердили инфицирование коронавирусом еще у 138 человек, среди которых 60 львовян.