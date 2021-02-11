На Львівщині протягом останніх кількох днів вирує негода. Фахівці ЛКП "Лев" розповіли, як допомогти безпритульним тваринам під час снігопадів.

У ЛКП "Лев" закликали людей не бути байдужими та допомагати безпритульним чотирилапим у час негоди. Адже, навіть просто нагодувавши тварину, можна врятувати їй життя.

Цікаво Львів рясно засипало снігом: автівки замело по вінця – фото і відео

Як допомогти безпритульним тваринам у негоду

У ЛКП "Лев" дали кілька порад, як допомогти тваринам взимку в час сильних снігопадів.

Перше, що ви можете зробити, – нагодувати безпритульного собаку або кота. Коли тварина сита, вона може краще підтримувати власний теплообмін,

– зазначили фахівці.

Також важливо дозволити чотирилапим зігрітись у під'їзді. Собаку чи кота можна впустити у під'їзд або ж просто не зачиняти двері, якщо поблизу бігає безпритульна тварина. Якщо є така можливість, слід облаштувати будку.

"Це можна зробити у місці, де вона не буде заважати сусідам та перехожим. Найкращий наповнювач для цього – сіно, воно поглинає вологу, і, на відміну від тканини, утримує тепло", – додали у ЛКП "Лев".

Справжнім порятунком для безпритульних тварин може стати прочинене віконце у підвалах. Так, тварина не буде заважати мешканцям будинку й зможе відігрітись.

ЛКП "Лев" допоможе, якщо тварина перебуває у важкому стані

Наступним кроком є прилаштування чотирилапого. У ЛКП "Лев" розповіли, що можна зателефонувати до них за номером (068) 535 – 45 – 45 та сповістити про безпритульну тварину, яка потребує допомоги фахівців.

Ловці заберуть чотирилапого в порядку графіку чергування. Якщо тварина перебуває у вкрай важкому стані, повідомте про це адміністратора,

– розповіли фахівці.

Проте потрібно пам'ятати, що ЛКП "Лев" не має потужностей для того, щоб прихистити усіх безпритульних тварин, а притулки, які створили волонтери та благодійні організації, "теж не є безмірними".

Тому потрібно спробувати до приїзду бригади ловців притримати чотирилапого у себе, а можливо, навіть прилаштувати. Для цього потрібно зробити якісні фото тварини та викласти допис у соцмережах. ЛКП "Лев" рекомендує скористатись платформою "Львівські лапи".



Графік виїзду ловців ЛКП "Лев" у Львові / Фото ЛКП "Лев"

Графік виїзду ловців ЛКП "Лев" у населені пункти Львівської ОТГ / Фото ЛКП "Лев"