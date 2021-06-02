Работы по строительству дороги пока не закончили. Там планируют решить проблему с водоотведением.

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На дороге Бориня – Боберка возобновляют ремонтные работы

Заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко рассказал, дорогу Бориня – Боберка начали ремонтировать в 2020 году. Там обустроили 4 километра автодороги в выравнивающем слое. В связи со сложной геологической структурой грунта работы остановили, чтобы откорректировать проект в части водоотведения.

Там горная часть территории, где собственно после зимы собирается большое количество воды, и необходимо решить вопрос водоотведения,

– отметил Бучко.

По его словам, 2 июня проведут рабочее совещание. Во время него разработают график проведения работ по ликвидации поврежденного дорожного полотна и продолжения следующего ремонта. Чиновник отметил, что объект еще не сдали в эксплуатацию, поэтому все недостатки подрядчик устранит за собственные средства.

По словам Бучко, ремонтные работы на дороге Бориня – Боберка подрядная организация "Онур" возобновит завтра. В 2021 году на ремонт автодороги предусмотрели 50 миллионов гривен.

"За эти средства планируем отремонтировать еще 5 километров в выравнивающем слое. Кроме того, в рамках проекта "Малый Карпатский круг" планируем привлечь дополнительные средства", – подытожил Бучко.

Обратите внимание! В 2020 году начали асфальтирование дороги Бориня – Боберка, которая является частью Малого Карпатского круга, соединяющего Львовщину и Закарпатье. Работы проводили от села Нижняя Яблонька до села Бориня. Общая стоимость проекта составляет примерно 420 миллионов гривен.