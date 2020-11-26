Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил и передал на согласование ЛОГА схемы движения новых автобусов в села и города, которые вошли в состав Львовской ОТО. Однако облгосадминистрация их не согласовала.

Львовская ОТО начнет юридически действовать с 1 января 2021 года. Чтобы качественно соединить Львов и села и города, которые вошли во Львовскую ОТО, исполком мэрии 2 октября утвердил новые схемы движения автобусов. Однако город получил на это отказ от ЛОГА, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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В какие города и села должны были ехать автобусы из Львова

Исполнительный комитет ЛГС утвердил перечень и схемы маршрутов в города и села, которые входят во Львовскую ОТО. Соответственно, после принятия решения исполком обратился во Львовскую ОГА о согласовании схемы движения автобусов.

Новые автобусы должны были ехать:

в Гряду,

Малехов,

Волю Гамулецкую,

Великий Дорошев,

Зашков,

Большие и Малые Грибовичи,

Гамалеевку,

Малые Подлески,

Помех,

Зарудцы,

Сытыхов,

Подрясное,

Рясное-Русское,

Подборцы,

Дубляны.

Почему ЛОГА не согласовала новые маршруты

На наш запрос мы получили отказ, аргументированный тем, что мы еще не имеем юридических полномочий, а также, что в ОГА есть подписанные договоры с перевозчиками по этим направлениям, и они не готовы их досрочно расторгать,

– рассказал начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив.

Олеськив рассказал, что управление транспорта ЛГС планирует дополнительно общаться с представителями ЛОГА. Чиновник надеется, что удастся договориться с ЛОГА по определенным направлениям.

"Есть активный запрос от жителей села Подборцы, потому что там нет хорошего сообщения. Отмечу, что по этому маршруту мы еще в мае обращались, но тоже получили отказ без аргументации", – добавил Олеськив

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Управление транспорта ЛГС обращалось в Госавтоинспекцию

Олеськив рассказал, что управление транспорта ЛГС также обращалось в Госавтоинспекцию, на которую ссылается область. Однако город и здесь получил отказ, который аргументировали тем, что сначала нужно иметь согласование от области.

Обратите внимание! 2 октября 2020 года исполком ЛГС принял решение, которым утвердил схемы 9 маршрутов, которые будут курсировать к населенным пунктам Львовской ОТО. Далее схемы этих маршрутов должны согласовать в ЛОГА, и только после этого они могут вступить в действие.