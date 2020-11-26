ЛОГА не согласовала новые маршруты автобусов до сел Львовской ОТО
Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил и передал на согласование ЛОГА схемы движения новых автобусов в села и города, которые вошли в состав Львовской ОТО. Однако облгосадминистрация их не согласовала.
Львовская ОТО начнет юридически действовать с 1 января 2021 года. Чтобы качественно соединить Львов и села и города, которые вошли во Львовскую ОТО, исполком мэрии 2 октября утвердил новые схемы движения автобусов. Однако город получил на это отказ от ЛОГА, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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В какие города и села должны были ехать автобусы из Львова
Исполнительный комитет ЛГС утвердил перечень и схемы маршрутов в города и села, которые входят во Львовскую ОТО. Соответственно, после принятия решения исполком обратился во Львовскую ОГА о согласовании схемы движения автобусов.
Новые автобусы должны были ехать:
- в Гряду,
- Малехов,
- Волю Гамулецкую,
- Великий Дорошев,
- Зашков,
- Большие и Малые Грибовичи,
- Гамалеевку,
- Малые Подлески,
- Помех,
- Зарудцы,
- Сытыхов,
- Подрясное,
- Рясное-Русское,
- Подборцы,
- Дубляны.
Почему ЛОГА не согласовала новые маршруты
На наш запрос мы получили отказ, аргументированный тем, что мы еще не имеем юридических полномочий, а также, что в ОГА есть подписанные договоры с перевозчиками по этим направлениям, и они не готовы их досрочно расторгать,
– рассказал начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив.
Олеськив рассказал, что управление транспорта ЛГС планирует дополнительно общаться с представителями ЛОГА. Чиновник надеется, что удастся договориться с ЛОГА по определенным направлениям.
"Есть активный запрос от жителей села Подборцы, потому что там нет хорошего сообщения. Отмечу, что по этому маршруту мы еще в мае обращались, но тоже получили отказ без аргументации", – добавил Олеськив
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Управление транспорта ЛГС обращалось в Госавтоинспекцию
Олеськив рассказал, что управление транспорта ЛГС также обращалось в Госавтоинспекцию, на которую ссылается область. Однако город и здесь получил отказ, который аргументировали тем, что сначала нужно иметь согласование от области.
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