На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому 25 марта область перешла в красную зону. Несмотря на большое количество новых больных, в ЛОГА считают, что локдаун является эффективным.

На Львовщине сейчас продолжается строгий карантин. Однако, несмотря на все ограничения, в области ежедневно выявляют 1000 – 1600 новых больных.

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Несмотря на большое количество больных, ситуация в области стабильная

Жесткий карантин на Львовщине продолжается с 25 марта. Однако количество новых больных за это время не уменьшилось. По словам директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса, локдаун является абсолютно эффективным. Об этом можно сказать из-за того, что количество госпитализированных на 100 тысяч населения и загруженность коек не увеличивается.

Что касается количества госпитализированных на 100 тысяч населения, еще 2 недели назад у нас был каждодневный рост по 4 – 5%, а сейчас мы видим, что он колеблется в пределах 1 процента – от 73 до 74%. Это означает, что количество госпитализированных на 100 тысяч населения остается хоть и высоким, но на одном уровне,

– отметил чиновник.

Сейчас в стационарах медучреждений области находятся 3 419 больных, что составляет 72,12% от общего количества койкомест для пациентов с коронавирусом.

"По количеству загруженных коек имеем объективный показатель, что пациенты болеют, их много, и течение сложное. Особенно это касается людей молодого возраста", – добавил Чемерис.

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На Львовщине проводят много ПЦР-тестов

На Львовщине 8 апреля коронавирус подтвердили у более чем 1600 человек. В ЛОГА это объясняют большим количеством проведенных ПЦР-тестов.

"Относительно количества подтвержденных (случаев – 24 канал), я хочу сказать, что одной из причин является наращивание темпов тестирования во Львовской области. Если посчитать процент выявленных, то фактически каждый 2 – 3 ПЦР-тест является положительным", – рассказал Чемерис.

Чиновник отметил, что эта цифра является высокой, но "в этом тоже есть позитив", так как в области обнаруживают много бессимптомных больных.

"То есть те, кто в первую очередь должен идти на самоизоляцию, чтобы разорвать цепь распространения инфекции", – объяснил Чемерис.

Обратите внимание! Сейчас Львовщина находится в красной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала