Сейчас Львовщина находится в красной карантинной зоне. Однако в ЛОГА рассказали, что область сможет из нее выйти, если удастся сохранить положительную динамику по количеству госпитализированных пациентов с COVID-19.

На Львовщине несколько уменьшилось количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Однако многие пациенты больниц находятся в тяжелом состоянии.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине несколько улучшилась

Директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис рассказал, что в области наблюдают уменьшение госпитализированных с COVID-19 – меньше 60 заболевших на 100 тысяч жителей Львовщины.

Несмотря на то, что количество больных объективно уменьшается, состояние уже госпитализированных пациентов остается тяжелым. Преимущественно это лица молодого возраста, без сопутствующих патологий, все – кислородозависимые,

– добавил чиновник.

По словам Чемериса, сейчас количество коек для больных коронавирусом в медучреждениях Львовщины не изменилось. В области есть более 4,77 тысячи койко-мест, 90% из которых обеспечены кислородом.

Обратите внимание! По состоянию на 23 апреля, коронавирусом заболели более 126 тысяч жителей Львовщины. 3 135 пациентов умерли от осложнений COVID-19, а более 94,54 тысячи человек выздоровели. В области 22 апреля коронавирус обнаружили у 926 человек.

Когда Львовщина сможет выйти из красной зоны

Чемерис отметил, что на Львовщине показатели, по которым определяют уровень эпидситуации, находятся на грани нормы. Количество госпитализированных в течение последних 7 дней составляет – 60%, а количество пациентов на койках, обеспеченных кислородом, – 63,7%. В свою очередь, критический показатель составляет 65%. Итак, Львовщина сможет выйти из красной зоны, если удастся сохранить положительную динамику госпитализаций.

"Однако все мы видим высокую динамику ежедневных новых случаев заболевания, поэтому должны соблюдать правила карантина, особенно в период Пасхальных праздников", – добавил чиновник.

Чемерис отметил, что всем необходимо соблюдать противоэпидемические нормы – носить маску и избегать мест массовых скоплений людей. Кроме этого, следует ограничиться в общении в период Пасхальных праздников, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

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Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала