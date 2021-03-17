Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин из-за критической ситуации с коронавирусом. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины.

Усиленный карантин во Львове будет действовать до 28 марта. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что причиной его введения является то, что динамика госпитализации новых больных не уменьшается.

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Что предусматривает усиленный карантин

Младшая школа (1-4 класса) переходит на каникулы. Старшие классы (5 – 11) продолжит обучение в дистанционном режиме.

Запрещается работа всех учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных площадок.

Все запланированные массовые мероприятия переносятся.

Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и на доставку.

В торговых центрах смогут работать только продуктовые магазинам, аптеки и зоомагазины.

Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу по предварительному заказу.

Все салоны красоты и спортивные залы смогут работать только по предварительной записи.

Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания,

– добавил Андрей Садовый.

Обратите внимание! Накануне Львовщина впервые пересекла отметку в тысячу больных на COVID-19 за сутки. Больницы заполнены на 60%, а в городском совете сообщили, что начали готовить дополнительные койки в поликлиниках.