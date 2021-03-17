Во Львове вводят локдаун: что будет закрыто
Львов закрывается на локдаун / 24 канал
Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин из-за критической ситуации с коронавирусом. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Усиленный карантин во Львове будет действовать до 28 марта. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что причиной его введения является то, что динамика госпитализации новых больных не уменьшается.
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Что предусматривает усиленный карантин
- Младшая школа (1-4 класса) переходит на каникулы. Старшие классы (5 – 11) продолжит обучение в дистанционном режиме.
- Запрещается работа всех учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных площадок.
- Все запланированные массовые мероприятия переносятся.
- Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и на доставку.
- В торговых центрах смогут работать только продуктовые магазинам, аптеки и зоомагазины.
- Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу по предварительному заказу.
- Все салоны красоты и спортивные залы смогут работать только по предварительной записи.
Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания,
– добавил Андрей Садовый.
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