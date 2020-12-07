Будет и елка, и дидух, и ярмарка, – Садовый о локдауне во Львове
Львов, вероятно, будет вынужден пойти на общенациональный локдаун в январе. Однако окончательное решение будет приниматься в конце 2020 года.
Во Львове уже отменили громкие празднования на новогодние праздники. Однако мэр города Андрей Садовый в эфире 24 канала заверил, что атмосферу праздника для местных жителей и гостей оставят.
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"Мы отменили все громкие празднования. Хотя елка остается и дидух будем выносить, и рождественская ярмарка будет работать, но она будет полностью реформирована. Будут стоять разные домики в разных локациях города, чтобы не было скоплений людей", – пояснил он.
Атмосфера будет, можно приезжать прогуляться по городу, выпить хорошего кофе, но меры безопасности будут на самом высоком уровне,
– сказал Садовый.
И добавил: "Локдаун выходного дня во Львове показал малую эффективность. Относительно января, то это, вероятно, будет тот шаг, на который надо будет пойти в рамках страны".
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Локдаун в Украине: что известно
- Власти страны неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что жесткие ограничения введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.
- Сейчас в Кабмине заговорили о так называемом "интеллектуальном локдауне" – ограничения будут действовать в соответствии с ситуацией в регионах.
- Локдаун, вероятно, не введут до конца 2020 года. Однако есть большая вероятность, что Украина вернется к жестким ограничениям в январе.
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