Львов, вероятно, будет вынужден пойти на общенациональный локдаун в январе. Однако окончательное решение будет приниматься в конце 2020 года.

Во Львове уже отменили громкие празднования на новогодние праздники. Однако мэр города Андрей Садовый в эфире 24 канала заверил, что атмосферу праздника для местных жителей и гостей оставят.

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"Мы отменили все громкие празднования. Хотя елка остается и дидух будем выносить, и рождественская ярмарка будет работать, но она будет полностью реформирована. Будут стоять разные домики в разных локациях города, чтобы не было скоплений людей", – пояснил он.

Атмосфера будет, можно приезжать прогуляться по городу, выпить хорошего кофе, но меры безопасности будут на самом высоком уровне,

– сказал Садовый.

И добавил: "Локдаун выходного дня во Львове показал малую эффективность. Относительно января, то это, вероятно, будет тот шаг, на который надо будет пойти в рамках страны".

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