Во Львове количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, остается на достаточно высоком уровне. Поэтому локдаун в городе решили продлить до 4 мая.

В то же время городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин. В частности, школьники 1 – 4 классов вернутся за парты.

Актуально Львовщина не готова выходить из красной зоны, – главный медик области о ситуации с COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый призвал не воспринимать эти меры как зеленый свет, или тем более завершение карантина.

Политик признался, что ему очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций. Она остается очень безутешной.

Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами. Никто не хочет сделать кому-то зло. Это все вынужденные ограничения, которые каждый день спасают жизни,

– подчеркнул Садовый.

Какие карантинные ограничения отменят

С 19 апреля за парты возвращаются ученики 1 – 4 классов;

с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу;

кроме того, начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания.

"Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день", – подчеркнул Садовый.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавирусом заболели более 121 тысячи человек. К сожалению, 2 925 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 88,72 тысячи человек выздоровели.

Лаборатории 15 апреля провели 2 442 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 1 365 жителей области.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта Львовская область перешла в красную зону. Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что локдаун дал определенный результат, ведь медицинская система не дала сбой.



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