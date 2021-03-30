Локдаун во Львове продолжили до 12 апреля
Усиленный карантин во Львове продолжили / 24 канал
Во Львове принятили решение продолжить усиленный карантин до 12 апреля. Часть ограничений ужесточат и приостановят работу нескольких предприятий.
Источник:Телеграм-канал Андрея Садового
Об этом сообщил городской председатель Андрей Садовый. Он ссылается на соответствующее решение комиссии чрезвычайных ситуаций. Ее заседание состоялось 30 марта.
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Что предусматривает продление усиленного карантина
- Транспорт должен перейти в режим спецперевозок. Это значит, что представители всех льготных категорий будут должны платить за проезд;
- Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.
- Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме.
- Магазины непродовольственной группы и строительных товаров могут работать только на вынос и по предварительному заказу.
- Непродовольственные рынки, а также смешанные рынки должны быть закрыты.
- Открытие летних площадок в учреждениях откладывается до 12 апреля.
- Проведение любых массовых мероприятий запрещено.
- Все заведения питания должны работать на вынос и адресную доставку.
Какие предприятия перестанут работать
По отдельным представлением от правоохранителей комиссия приостанавливает работу некоторых пидприеств. Из-за нарушения карантинных ограничений не будут работать:
- "Эпицентр" по адресу улица Богдана Хмельницкого, 188;
- "Ева" на проспекте Черновола, 1;
- "МакДональдз" на проспекте Шевченко, 7
- "Братиська" по адресу улица Сечевых Стрельцов, 3;
- "Гребуче Ябко" по адресу улица Староеврейская, 20;
- "Йоки", по адресу улица Гнатюка, 12а;
- "Малевич", на проспекте Черновола, 2.
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