Во Львове принятили решение продолжить усиленный карантин до 12 апреля. Часть ограничений ужесточат и приостановят работу нескольких предприятий.

Об этом сообщил городской председатель Андрей Садовый. Он ссылается на соответствующее решение комиссии чрезвычайных ситуаций. Ее заседание состоялось 30 марта.

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Что предусматривает продление усиленного карантина

Транспорт должен перейти в режим спецперевозок. Это значит, что представители всех льготных категорий будут должны платить за проезд;

Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме.

Магазины непродовольственной группы и строительных товаров могут работать только на вынос и по предварительному заказу.

Непродовольственные рынки, а также смешанные рынки должны быть закрыты.

Открытие летних площадок в учреждениях откладывается до 12 апреля.

Проведение любых массовых мероприятий запрещено.

Все заведения питания должны работать на вынос и адресную доставку.

Какие предприятия перестанут работать

По отдельным представлением от правоохранителей комиссия приостанавливает работу некоторых пидприеств. Из-за нарушения карантинных ограничений не будут работать:

"Эпицентр" по адресу улица Богдана Хмельницкого, 188;

"Ева" на проспекте Черновола, 1;

"МакДональдз" на проспекте Шевченко, 7

"Братиська" по адресу улица Сечевых Стрельцов, 3;

"Гребуче Ябко" по адресу улица Староеврейская, 20;

"Йоки", по адресу улица Гнатюка, 12а;

"Малевич", на проспекте Черновола, 2.

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