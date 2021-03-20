Львов с 19 марта находится в красной зоне карантина. За тем, как город соблюдает все жесткие ограничения следят специально созданные мониторинговые группы.

Из-за усиления карантина во Львове прекратили работу торговые центры, работают только аптеки, продуктовые и зоомагазины. Заведения питания обслуживают клиентов только на вынос. Больше об этом – читайте далее.

Обратите внимание Локдаун в Киеве и Львове: как поезда будут курсировать через города

В состав мониторинговых групп входят представители:

районных администраций;

Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

муниципальной стражи;

полиции.

Ситуация на рынках Львова

Защитные экраны, продавцы в масках и перчатках, дистанция – этих карантинных правил на Галицком рынке придерживаются уже целый год.

Продавцы отметили, что после введения локдауна не заметили каких-то изменений. Мол, покупателей на рынках не стало меньше.

Продукты работники тщательно прячут за пленку. Однако иногда на прилавках нет антисептиков. Поэтому представители мониторинговых групп напоминают им об этом.

Рейды прошли в заведениях питания и ТРЦ

Также проверка состоялась и в кофейнях. В центре Львова все они стараются не нарушать правила – посетителей внутри не принимают.

Мониторинговые группы проверяют соблюдение карантинных ограничений / Скриншот с видео

В одном из торговых центров города магазины с одеждой закрыты. Работает только продуктовый супермаркет, поэтому существенных нарушений проверка не выявила.

Выявили незначительные нарушения, где Муниципальная стража писала предупреждения. Имеется в виду, что на рынке некоторые продукты не закрыты пленкой. Но люди сразу устраняли и накрывали продукты,

– рассказала заместитель председателя Галицкой райадминистрации Галина Бачинская.

Среди нарушений, которые выявили другие рейдовые группы, – работа магазинов, продолжавших работать в торговых центрах.

Заместитель начальника Нацполиции Львовщины Дмитрий Михалец сообщил, по состоянию на 20 марта полиция составила 19 админпротоколов.

Читайте также Локдаун вводят на территории всей Львовской области

Мониторинговая группа сейчас работает в усиленном режиме. С такими рейдами они будут выходить дважды в день.

Смотрите сюжет 24 канала: