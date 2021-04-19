Во Львове продлили локдаун до 4 мая. Городской глава Андрей Садовый рассказал, что из-за роста количества больных коронавирусом нельзя допустить большого скопления людей в церквях на Пасху. Освящение будут проходить по определенному протоколу.

Во Львове снова несколько ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стационары львовских больниц 18 апреля попали 39 человек.

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Как во Львове будут праздновать Пасху

Садовый рассказал, что сейчас Львовский городской совет готовит протокол, согласно которому в городе будет проходить освящение во время Вербного воскресенья и Пасхи.

За последние 2 дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера (18 апреля – 24 канал) в коммунальные больницы поступили 39 человек, а выписали только 8. Снова имеем растущую динамику, сейчас ситуация непростая,

– отметил мэр.

Городской голова добавил, что с отцами всех конфессий Львова проводили онлайн-встречи по празднованию Пасхи. К обсуждению привлекались врачи, которые объясняли сложность ситуации с COVID-19. Медики рассказали, что больные коронавирусом попадают в больницы в очень тяжелом состоянии.

"Поэтому мы пришли к согласию относительно проведения освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить: только на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволяют самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", – добавил Садовый.

Городской глава отметил, что нельзя допустить, чтобы много людей собралось в одном месте, ведь из-за этого возрастет количество больных коронавирусом.

"Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность. Нужно думать о своей безопасности, ведь мы все знаем, что береженого Бог бережет", – подытожил мэр.

Обратите внимание! Локдаун во Львове продлили до 4 мая. Однако в городе несколько смягчили карантинные ограничения – возобновили работу начальных школ, разрешили сооружение летних площадок и работу непродовольственных рынков.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала