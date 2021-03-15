Во Львове количество больных коронавирусом выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. Поэтому городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение перевести школьников старших классов на дистанционное обучение

Сейчас Львов находится в оранжевой карантинной зоне. Однако в городе количество больных коронавирусом неуклонно растет.

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Школьников переводят на дистанционное обучение

Учащихся 5 – 11 классов всех школ Львова с 16 марта переведут на дистанционное обучение. Также прекратят работу все учреждения внешкольного образования – кружки, секции и т.п.. В свою очередь, школьники 1 – 4 классов продолжат обучение в обычном режиме.

По словам мэра Львова Андрея Садового, такие меры ввели в связи со сложной эпидемситуацией в городе. Школьники старших классов не будут ходить в школу в течение следующих 2 недель.

Это первый шаг, чтобы не попасть в красную зону,

– отметил Садовый.

Также в городе отменят все спортивные соревнования, которые планировали проводить в закрытых помещениях.

Во Львове увеличилось количество больных коронавирусом

По словам городского главы, во Львове, по сравнению с прошлой неделей, зафиксировали рост заболеваемости на 30%. На прошлой неделе 120 львовских учителей заболели коронавирусом. Однако по состоянию на 15 марта в городе уже 150 больных учителей.

"Рост серьезный и в отношении детей и учителей. Особенно серьезно – динамика госпитализации больных в медицинские учреждения", – отметил мэр.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация на Львовщине вызывает беспокойство. По его словам, 48% инфицированных – жители Львова. Поэтому городские власти должны ввести ограничения, чтобы избежать красной зоны карантина.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала