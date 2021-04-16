Локдаун у Львові продовжили до 4 травня
У Львові продовжили локдаун / 24 канал
У Львові кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, залишається на досить високому рівні. Тож локдаун у місті вирішили продовжити до 4 травня.
Источник:Телеграм Андрія Садового
У Львові досить тривожна ситуація з коронавірусом. Тому міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення продовжити локдаун.
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Які обмеження діятимуть у Львові на час локдауну
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У Львові з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 121 тисяча людей. На жаль, 2925 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 88,72 тисячі людей одужали.
- Лабораторії 15 квітня провели 2442 ПЛР-тести. Коронавірус підтвердили у 1365 жителів області.
- Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
- Міський голова Андрій Садовий розповів, що локдаун дав певний результат, адже медична система не дала збій.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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