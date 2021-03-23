Локдаун на Львовщине продлили до 6 апреля: карантинные ограничения ужесточили
Несмотря на рост количества больных коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС продлила локдаун на всей территории области до 6 апреля. Также во Львовской области ввели дополнительные карантинные ограничения.
Источник:Львовская облгосадминистрация
Сейчас Область находится в оранжевой карантинной зоне. Однако количество случаев инфицирования коронавирусом продолжает неуклонно расти.
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Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила жесткий карантин на территории области до 6 апреля. Также с 23 марта до 6 апреля во Львовской области ввели дополнительные ограничительные меры.
В ЛОГА это объяснили тем, что органы местного самоуправления "фактически самоустранились от выполнения карантинных ограничений". Поэтому решение комиссии не требует дополнительного утверждения или одобрения органами местной власти и является обязательным к исполнению.
Наша область находится в оранжевой зоне. Однако в последние дни наблюдаем существенное ухудшение эпидситуации. Каждый день выявляем более тысячи больных коронавирусом. Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации,
– рассказал председатель ЛОГА Максим Козицкий.
По словам чиновника областная комиссия ввела дополнительные меры к тем, которые определены для оранжевой зоны. Козицкий подытожил, что ужесточение карантинных ограничений – это единственная возможность снизить волну коронавируса и помочь медикам.
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На всей территории Львовской области запрещена работа:
- заведений общественного питания – бары, рестораны, кафе и тому подобное. Однако разрешены осуществление адресной доставки заказов и выдача заказов на вынос;
- торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;
- деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения. Однако в области разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты и мастерских по предварительной записи;
- учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий. В то же время разрешены автоконцерты, автокинотеатры и работа историко-культурных заповедников;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других), кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта;
- деятельность заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 часов следующих суток. Разрешена работа только во время завтраков и питания в гостиничном номере по заказу клиентов;
- деятельность непродовольственных рынков.
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности. Однако решение не касается работы детсадов, интернатов и младших классов школ.
Областная комиссия ТЭБ и ЧС поручила полиции и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений на территории Львовской области. Соблюдение карантинных ограничений должны обеспечить главы райгосадминистраций, городские, поселковые и сельские головы.
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