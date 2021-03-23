Несмотря на рост количества больных коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС продлила локдаун на всей территории области до 6 апреля. Также во Львовской области ввели дополнительные карантинные ограничения.

Сейчас Область находится в оранжевой карантинной зоне. Однако количество случаев инфицирования коронавирусом продолжает неуклонно расти.

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Каждый день во Львовской области выявляют более тысячи больных

Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила жесткий карантин на территории области до 6 апреля. Также с 23 марта до 6 апреля во Львовской области ввели дополнительные ограничительные меры.

В ЛОГА это объяснили тем, что органы местного самоуправления "фактически самоустранились от выполнения карантинных ограничений". Поэтому решение комиссии не требует дополнительного утверждения или одобрения органами местной власти и является обязательным к исполнению.

Наша область находится в оранжевой зоне. Однако в последние дни наблюдаем существенное ухудшение эпидситуации. Каждый день выявляем более тысячи больных коронавирусом. Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации,

– рассказал председатель ЛОГА Максим Козицкий.

По словам чиновника областная комиссия ввела дополнительные меры к тем, которые определены для оранжевой зоны. Козицкий подытожил, что ужесточение карантинных ограничений – это единственная возможность снизить волну коронавируса и помочь медикам.

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На всей территории Львовской области запрещена работа:

заведений общественного питания – бары, рестораны, кафе и тому подобное. Однако разрешены осуществление адресной доставки заказов и выдача заказов на вынос;

– бары, рестораны, кафе и тому подобное. Однако разрешены осуществление адресной доставки заказов и выдача заказов на вынос; торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

и других развлекательных заведений; деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения . Однако в области разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты и мастерских по предварительной записи;

. Однако в области разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты и мастерских по предварительной записи; учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий . В то же время разрешены автоконцерты, автокинотеатры и работа историко-культурных заповедников;

. В то же время разрешены автоконцерты, автокинотеатры и работа историко-культурных заповедников; спортивных залов , фитнес-центров, бассейнов;

, фитнес-центров, бассейнов; проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других), кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта;

(развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других), кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта; деятельность заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 часов следующих суток. Разрешена работа только во время завтраков и питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

и мест для питания с 11:00 до 6:00 часов следующих суток. Разрешена работа только во время завтраков и питания в гостиничном номере по заказу клиентов; деятельность непродовольственных рынков .

. посещение учебных заведений независимо от формы собственности. Однако решение не касается работы детсадов, интернатов и младших классов школ.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС поручила полиции и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений на территории Львовской области. Соблюдение карантинных ограничений должны обеспечить главы райгосадминистраций, городские, поселковые и сельские головы.