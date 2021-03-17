Во Львове из-за роста заболеваемости ввели жесткие ограничения с 19 по 28 марта 2021. Андрей Садовый заявил, что будет работать транспорт, продуктовые магазины, рынки и детские сады. Но при условии соблюдения карантинных требований.

Эпидемиологическая ситуация во Львове вызывает беспокойство. Чтобы приостановить рост заболеваемости, ввели ряд ограничений в городе.

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Что будет работать во Львове

В крупных маркетах и молах будут работать исключительно продуктовые магазины.

Кафе и рестораны – только на вынос.

Рынки с жесткими ограничениями. Их должны оборудовать отдельными входами и выходами, чтобы избежать скопления людей. Андрей Садовый отметил, что ситуацию на рынках будут контролировать тщательно.

Персональная ответственность – первых руководителей и владельцев. Если будут нарушения – мы просто этот рынок закроем,

– объяснил мэр города.

Глава Львовской ОТГ отметил, что детские сады пока не будут закрывать.

Транспорт тоже будет работать – с соблюдением маскового режима.

Общественный транспорт работает, потому что нам надо перевозить медиков и тех людей, что работают на предприятиях. И большая просьба ко всем львовянам с пониманием отнестись к ситуации и максимально ограничить все контакты,

– отметил Садовый.

Свою работу продолжат спортзалы, бассейны и парикмахерские по предварительной записи.

Мэр города объяснил, что во Львове уже пытались закрыть салоны красоты, парикмахерские и спортзалы, но они продолжали работать. Поэтому решили официально разрешить им работать, но усилить контроль над их работой.