В течение суток 8 марта во львовские больницы попали 34 больных коронавирусом. По словам мэра Львова Андрея Садового, такая динамика настораживает, поэтому в городе могут ввести локдаун.

Во Львове 9 марта состоялось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Одним из решений, которое приняла комиссия, было увеличение количества коек для больных коронавирусом.

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Во Львове могут ввести локдаун

Садовый во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" рассказал, что не исключает резкого увеличения количества больных коронавирусом. Ведь, по словам медиков, эта волна вируса является очень агрессивной.

Во львовские больницы ежедневно попадает около 30 новых пациентов с COVID-19. Мэр рассказал, что ситуация с коронавирусом достаточно тревожная, поэтому городская власть будет вынуждена принимать достаточно непростые решения.

Что касается локдауна, то думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун на Франковщине, Закарпатье, в Черновицкой области. Также похожая ситуация в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных,

– добавил Садовый.

По словам городского головы, волна вируса постепенно заполняет Львовщину, поэтому город сейчас находится "на пороге очень непростых решений".

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В больницах увеличат количество коек для больных COVID-19

По словам Садового, по состоянию на 9 марта во Львове есть 1,3 тысячи коек для больных коронавирусом, из которых 534 – уже заполнены.

Резерв есть, но нельзя спрогнозировать, сколько больных будет поступать ежесуточно. Такая же непростая ситуация в областных больницах. Поэтому мы решили увеличить резерв еще на 700 койкомест, то есть дойти до 2 тысяч коек для "ковидных" больных,

– добавил мэр.

Садовый рассказал, что места будут обустраивать во львовской больнице скорой помощи и в 8 городской больнице. Привлекут также поликлиники города. По словам мэра, комиссия осмотрит поликлиники на улицах Пасечной, Выговского, Симоненко, Мазепы и на Сихове.

"На базе этих медучреждений должны создать дополнительный резерв коек. Базово выбрали 8 больницу и больницу скорой помощи, потому что там есть отделение реанимации", – подытожил Садовый.

Обратите внимание! Во Львове продолжается вакцинация медиков, которые лечат больных коронавирусом. Прививку врачам проводят члены мобильной бригады 2 городской поликлиники, которые прошли соответствующее обучение в Киеве.



Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала