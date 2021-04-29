Депутаты Львовского облсовета от фракции "Самопомич" предлагают правительству лишить гражданства украинцев, которые добровольно получили российские паспорта. По мнению народных избранников, украинская власть должна отреагировать на враждебные оккупационные действия России.

Для того, чтобы лишить гражданства украинцев, получивших гражданство России, правительство должно разработать и утвердить соответствующий закон. Депутаты ЛОС убеждены, что добровольное получение российских паспортов является автоматическим отказом от украинского гражданства.

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В ЛОС советуют лишить гражданства украинцев с российскими паспортами

Депутаты ЛОС от "Самопомочи" на сессии 27 апреля объявили обращение к Кабмину и в СБУ, в котором предлагают лишать украинского гражданства людей, которые получили гражданство России. Народные избранники просят правительство разработать законопроект "О лишении украинского гражданства лиц, получивших гражданство Российской Федерации".

Российская Федерация как исконный враг украинской государственности продолжает проводить гибридную войну на востоке и юге Украины. Один из популярных методов оккупанта, который опробован в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии – предоставление своего гражданства местным жителям,

– говорится в обращении.

По словам депутатов ЛОС, предоставление российского гражданства жителям оккупированных территорий позволяет России апеллировать к международному сообществу желанием защиты своих граждан. Кроме этого, такие действия позволяют оккупанту легализировать свои марионеточные администрации.

"По нашему мнению, украинская власть должна адекватно и оперативно реагировать на враждебные оккупационные действия. Считаем, что действия лиц, получающих второе гражданство оккупационной власти добровольным желанием отказа от украинского гражданства", – подытожили депутаты.

Народные избранники предлагают автоматически лишать таких людей украинского гражданства. Кроме этого, депутаты ЛОС обратились к Верховной раде Украины с требованием принять закон "О коллаборационизме".

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