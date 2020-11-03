Украинский лоукостер SkyUp с 18 декабря открывает прямое авиасообщение со Львова в Стамбул. Билеты на рейс уже можно забронировать на сайте компании.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Из Стамбула во Львов самолет будет лететь около часа. Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

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Когда откроют рейс в Стамбул

Самолеты лоукостера начнут летать из Львова в Стамбул с 18 декабря. Авиасудно будет прибывать в новый аэропорт "Стамбул".

Продажа билетов уже стартовала на сайте компании. Стоимость полета из Львова в Стамбул стоит от 1456 гривен без багажа.

Обратите внимание! На рейсе Львов – Стамбул увеличили нормы единицы багажа до 32 килограммов, вместо обычных 23 килограммов.

Коротко о том, что нужно для вылета в Стамбул

С 1 июля 2020 года Турция разрешила украинцам въезд без обязательного ПЦР-тестирования и самоизоляции. Сейчас для путешествия в Стамбул нужно иметь следующие документы:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карты.

Полис медстрахования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

Если у пассажира обнаружат симптомы COVID-19, ему бесплатно сделают ПЦР-тест в аэропорту.