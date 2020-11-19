Авиакомпания SkyUp устроила распродажу билетов из Львова в Стамбул. Продажи начались 18 ноября и продлятся всего 2 дня.

Количество билетов по акционной цене – ограничено. Самый дешевый билет из Львова в Стамбул стоит всего 533 гривны. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании SkyUp.

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Когда и за сколько можно улететь из Львова в Стамбул

Продажи билетов по акционной цене продлятся с 18 по 20 ноября. Количество акционных билетов ограничено.

По акционной цене можно купить билеты на рейсы, которые будут выполнять с 18 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года, за исключением рейсов в период новогодних и рождественских праздников – с 25 декабря до 4 января.

Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Сколько стоят акционные билеты

Львов – Стамбул – 533 гривны без багажа и 1 095 гривен с багажом;

Стамбул – Львов – 797 гривен без багажа и 1 359 гривен с багажом.

Обратите внимание! На рейсах Львов – Стамбул компания увеличила нормы единицы багажа до 32 килограммов, вместо обычных 23 килограммов.

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