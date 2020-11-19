Лоукостер SkyUp устроил распродажу билетов на рейс Львов – Стамбул
Авиакомпания SkyUp устроила распродажу билетов из Львова в Стамбул. Продажи начались 18 ноября и продлятся всего 2 дня.
Количество билетов по акционной цене – ограничено. Самый дешевый билет из Львова в Стамбул стоит всего 533 гривны. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании SkyUp.
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Когда и за сколько можно улететь из Львова в Стамбул
Продажи билетов по акционной цене продлятся с 18 по 20 ноября. Количество акционных билетов ограничено.
По акционной цене можно купить билеты на рейсы, которые будут выполнять с 18 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года, за исключением рейсов в период новогодних и рождественских праздников – с 25 декабря до 4 января.
Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Сколько стоят акционные билеты
- Львов – Стамбул – 533 гривны без багажа и 1 095 гривен с багажом;
- Стамбул – Львов – 797 гривен без багажа и 1 359 гривен с багажом.
Что нужно знать о путешествии в Стамбул
- Турция разрешила украинцам въезд без обязательного ПЦР-тестирования на коронавирус с 1 июля 2020 года.
- Для путешествия в Турцию нужно иметь загранпаспорт или паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и полис медстрахования, который покрывает расходы на лечение от коронавируса в Турции. Его можно приобрести онлайн, у туроператора или в аэропорту.
- В турецком аэропорту бесплатно проводят ПЦР-тест пассажирам, у которых есть симптомы коронавируса.
- Перед полетом в Турцию обязательно нужно проверять актуальные правила въезда и отдыха, потому что они могут меняться.
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