Авиакомпания Wizz Air отменила 7 направлений со Львова, Киева, Запорожья, Одессы и Харькова. Однако лоукостер перенес часть рейсов на март 2021 года.

В частности венгерский лоукостер отменил со Львова 2 рейса – в Копенгаген и Гамбург. В январе и феврале самолеты Wizz Air будут курсировать только в Лондон, Дортмунд и Пардубице. Об этом сообщил Lowcost UA.

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Какие направления отменил Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air отменяет 7 рейсов со Львова, Киева, Запорожья и Харькова. На январь – февраль 2021 года компания также отменила большинство направлений из украинских городов. В частности, из Киева отменят 12 направлений, со Львова – 10, а из Харькова – 6. Возобновить эти рейсы планируют в марте 2021 года.

Между тем в январе и феврале Wizz Air планирует выполнять рейсы из Киева и Львова по 16 направлениям. В частности со Львова будут выполнять полеты в Дортмунд, Лондон и Пардубице. В свою очередь, из Киева самолеты компании будут летать в Вену, Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Братиславу и Пардубице.

Какие направления Wizz Air отменил со Львова

В январе и феврале 2021 года самолеты Wizz Air будут курсировать только в Лондон, Дортмунд и Пардубице.

Львов – Лиссабон – старт полетов компания перенесла на 3 марта;

Львов – Вильнюс – отменили все рейсы с 3 января до 29 марта, однако рейсы 27 декабря и 3 января выполнят;

Львов – Братислава – отменили все рейсы с 9 января до 30 марта, но рейсы 2 и 9 января выполнят;

Львов – Вроцлав – отменили рейсы с 10 января по 3 марта. Рейсы 27, 30 декабря и 3, 6, 10 января выполнят;

Львов – Милан – отменили рейсы с 11 января по 1 марта. Выполнят рейсы 26, 29 декабря и 2, 9, 11 января;

Львов – Катовице – отменили рейсы с 11 января по 1 марта, но рейсы 28 декабря и 4, 8, 11 января выполнят;

Львов – Щецин – отменили все рейсы с 12 января по 29 марта. Выполнят рейсы 4 и 12 января;

Львов – Рим – отменили рейсы с 13 января по 3 марта, но 27, 30 декабря и 3, 10, 13 января полеты осуществятся;

Львов – Берлин – отменили рейсы с 15 января по 1 марта. Рейсы выполнят 28 декабря и 4, 8, 11, 15 января;

Львов – Гданьск – отменили рейсы с 17 января по 4 марта, но полеты осуществятся 27, 31 декабря и 3, 10, 17 января.

Также из системы бронирования лоукостера исчезли направления Львов – Копенгаген и Львов – Гамбург. До 28 марта компания отменила все рейсы Львов – Будапешт и Львов – Биллунн. С 28 марта, вероятно, запустят рейс Львов – Верона. А 30 марта полеты по направлениям Львов – Катания, Львов – Ларнака и Львов – Таллинн перенесли.

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Какие направления Wizz Air отменил из Киева

Из системы бронирования компании исчез рейс Киев – Лейпциг. До марта лоукостер отменил рейсы в:

Гамбург,

Будапешт,

Неаполь,

Катовице,

Кельн,

Краков,

Познань,

Лиссабон,

Таллинн,

Ларнаку,

также до 2 февраля Wizz Air не будет летать в Ригу.

Однако по этим направлениям все же произойдет несколько перелетов в определенные дни. Старт рейса Киев – Зальцбург перенесли на 6 февраля. Рейсы из Киева в Рим, Милан, Болонью, Катанию, Ганновер, Венецию, Афины, Салоник и Нюрнберг перенесли на конец марта 2021 года.

Какие направления Wizz Air отменил из Запорожья

Компания отменила 3 направления из Запорожья:

Вильнюс,

Краков,

Гданьск.

В системе бронирования компании на конец марта доступны только 5 направлений из Запорожья: во Вроцлав, Дортмунд, Вену, Будапешт и Милан.

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Какие направления Wizz Air отменил из Одессы

Есть большая вероятность, что в период зимней навигации Одесса останется без рейсов авиакомпании Wizz Air. Сейчас до 4 февраля лоукостер отложил рейсы в Абу-Даби. На конец марта также перенесли полеты в:

Венецию-Тревизо,

Милан,

Рим,

Берлин,

Вроцлав,

Гданьск,

Катовице,

Братиславу,

Будапешт,

Болонью.

Какие направления Wizz Air отменил из Харькова

Из Харькова в период зимней навигации самолеты компании Wizz Air будут летать в некоторых направлениях в конце декабря и начале января. Отметим, что в ноябре из системы бронирования лоукостера исчез рейс в Милан.

До 29 марта компания отменила все рейсы Харьков – Катовице. Также на 30 марта перенесли рейсы Харьков – Таллин, Харьков – Будапешт и Харьков – Венеция-Тревизо.