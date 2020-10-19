Венгерский лоукостер WizzAir возобновил авиарейсы из Львова в польский Щецин. Туристам можно будет летать самолетами компании в Польшу каждую субботу.

Минимальная цена за билет на рейс Львов – Щецин составляет 309 гривен. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба аэропорта "Щецин".

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Самолеты лоукостера WizzAir будут летать из львовского аэропорта в Щецин каждую субботу. подробнее о восстановленном авиарейсе можно узнать на сайте компании.

Напомним, авиакомпания WizzAir отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре 2020 года. Восстановить их венгерский лоукостер надеется уже в декабре. В частности из Львова отменили 4 рейса – в Вильнюс, Лиссабон, Таллинн и Братиславу.

Обратите внимание! Евросоюз еще не открыл границы для украинцев. Однако отдельные категории населения все же могут полететь в Европу – иностранцы, дипломаты, украинцы, у которых есть рабочая виза, и другие.