Авиакомпании Wizz Air и SkyUp объявили о возобновлении еще 4 направлений из Львова. Самолетами лоукостеров можно будет полететь в Италию, Словакию, Францию и Чехию.

Авиакомпании WizzAir и SkyUp продолжают восстанавливать авиарейсы в страны Европы. В частности, лоукостеры возобновили авиасообщение Львова с Братиславой, Парижем и Миланом. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов". К теме Wizz Air, Ryanair и SkyUp восстановят более 20 направлений из Львова: куда можно полететь зимой Какие авиарейсы возобновила компания Wizz Air Львов – Милан Мальпенса. Авиарейсы начали выполнять с 19 декабря. Самолеты будут курсировать дважды в неделю – во вторник и субботу.

Львов – Братислава. Старт полетов – 19 декабря. Рейсы будут выполнять 25, 5, 9, 12 и 16 января.

Львов – Пардубице. Старт авиарейсов состоялся 22 декабря. Перелеты будут проходить каждый вторник. Какие авиарейсы возобновила компания SkyUp Airlines Львов – Париж Бове. Рейсы начали выполнять с 22 декабря. С 19 января самолеты компании будут курсировать дважды в неделю – во вторник и пятницу.