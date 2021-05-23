Садовый написал, что нет смысла развивать демократию, пока такие люди, как Александр Лукашенко и Владимир Путин, "свободно занимаются терроризмом".

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Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси (Александр Лукашенко – 24 канал) подписал себе приговор,
– отметил Садовый.

Мэр Львова напомнил, что в этом году город отказался от закупки белорусских автобусов, чтобы не сотрудничать с "режимом Лукашенко".

"Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", – написал чиновник.

Задержание Протасевича в Беларуси: что нужно знать

  • Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
  • Рейс якобы заминировали, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.
  • На борту был основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.
  • Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
  • Евросоюз раскритиковал задержание Протасевича. Украина тоже осудила инцидент, назвав его атакой на свободу слова.
  • Кстати, пробыв 8 часов в Минске, самолет таки прибыл в Вильнюс. Однако белорусская оппозиция заявила, что 6 человек не вылетели.