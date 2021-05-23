Садовый написал, что нет смысла развивать демократию, пока такие люди, как Александр Лукашенко и Владимир Путин, "свободно занимаются терроризмом".

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Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси (Александр Лукашенко – 24 канал) подписал себе приговор,

– отметил Садовый.

Мэр Львова напомнил, что в этом году город отказался от закупки белорусских автобусов, чтобы не сотрудничать с "режимом Лукашенко".

"Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", – написал чиновник.

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